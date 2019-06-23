سقوط به داخل کانال آب در ورامین جان یک جوان ۲۹ ساله را گرفت

محسن پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر از سقوط یک فرد داخل کانال انتقال آب در مسیر پاکدشت به ورامین خبر داد و افزود: مأموران آتش نشانی پس از اطلاع از این حادثه به سرعت به محل وقوع حادثه حرکت کردند.

وی ضمن تشریح عملیات جستجو برای یافتن فرد سقوط کرده به داخل کانال آب گفت: به دلیل حجم زیاد آب داخل کانال، عملیات جستجو برای یافتن فرد سقوط کرده بیش از یک ساعت به طول انجامید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین افزود: سرانجام آتش نشانان موفق شدند، فرد سقوط کرده را در کانال حاشیه کمربندی خلیج فارس ورامین پیدا و از آب خارج کنند، که متأسفانه این فرد ۲۹ ساله جان خود را از دست داده بود.