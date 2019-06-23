به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ریشهنی بیسوادی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و در استان بوشهر نیز شاهد طرحهای بسیاری هستیم.
وی اولویت اصلی سواد آموزی استان بوشهر در سال جاری را آموزش گروه سنی ۴۹ تا ۱۰ ساله دانست و اضافه کرد: این گروه سنی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه دارند و در اولویت سوادآموزی هستند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه آموزش گروههای سنی بالای ۵۰ سال نیز دنبال میشود افزود: ریشهکنی بیسوادی در استان بوشهر با قدرت، صحت و سلامت پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن سند تحول بنیادین و اجراییکردن اهداف عملیاتی آن بی سواد در استان به صفر خواهد رسید خاطرنشان کرد: زنان و دختران مخاطبان اصلی فعالیتهای حوزه سواد آموزی هستند.
دانشفر یکی از چالشهای اصلی در عرصه سوادآموزی استان بوشهر راشرایط هفت ماهه اقلیمی نامناسب استان ذکر کرد و افزود: با این وجود استقبال افراد جویای سواد این مشکل را کماثر ساخته است.
وی گفت: در این فصل که شدت گرما در استان به اوج خود می رسد در کنار فعالیت ها برای تحت پوشش بردن تعداد بیشتری از افراد جویای سواد، برگزاری امتحانات پایانی دروه های مختلف سوادآموزی به تعداد بیش از سه هزار و ۵۰ نفر نیز در جریان است.
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