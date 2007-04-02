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۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

هیئت وزیران موافقت کرد :

اختصاص یک میلیون دلار جهت تجهیز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اختصاص یک میلیون دلار جهت تجهیز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و با موافقت هیات وزیران ، معادل ریالی مبلغ یک میلیون دلار جهت تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و با موافقت هیات وزیران ، معادل ریالی مبلغ یک میلیون دلار از محل سهمیه ارزی در اختیار سازمان مدیریت و نهاد ریاست جمهوری ، برای تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه علوم پزشکی قزوین اختصاص یافت .

کد مطلب 464847

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