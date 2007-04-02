اختصاص یک میلیون دلار جهت تجهیز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و با موافقت هیات وزیران ، معادل ریالی مبلغ یک میلیون دلار از محل سهمیه ارزی در اختیار سازمان مدیریت و نهاد ریاست جمهوری ، برای تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه علوم پزشکی قزوین اختصاص یافت .

