بخش پایانی گزیده اخبار سیاسی خبرگزاری مهر در ایام نوروز

گروه سیاسی خبرگزاری "مهر" ، به منظور آگاهی بخشی به مخاطبان خود، گزیده ای از مهترین اخبار و رویدادهای این عرصه در نیمه نخست سال 86 را، مجددا منتشر می کند.

یازدهم فروردین 86

تماس تلفنی وزیر خارجه استرالیا با منوچهر متکی

"الکساندر داونر" وزیر امور خارجه استرالیا در مورد دستگیری نظامیان انگلیسی در آب‌های سرزمینی ایران با "منوچهر متکی" همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو که روز گذشته انجام شد، ضمن تشریح نحوه تعرض نیروهای نظامی انگلیس به آب‌های سرزمینی ایران، گفت: نحوه پیگیری حل این موضوع به نحوه عمل طرف انگلیسی مربوط می‌شود.

متکی ابراز امیدواری کرد: مقامات انگلیسی با پرهیز از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی، مانع پیچیده شدن موضوع شوند.

وی افزود: اگر پیگیری استرالیا موجب شود که انگلیس به شکل معقولانه و منطقی عمل کند، بسیار مناسب است و ایران از این مسئله استقبال کند.

بیانیه بسیج دانشجویی 266 دانشگاه کشور

بسیج دانشجویی 266 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور در بیانیه‌ای تجاوز نظامیان انگلیسی به حریم آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دربخشی از این بیانیه آمده است: صفحات تاریخ ملت سرافراز ایران مشحون از صحنه هایی است که خباثت ذاتی دولتمردان انگلیس را در عرصه های گوناگون سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و نظامی نشان می دهد.

این بیانیه با اشاره به سکوت شورای امنیت در قبال دستگیری دیپلمات های ایرانی به دست آمریکایی ها و حمله انگلیسی ها به کنسولگری کشورمان در بصره می افزاید: شورای امنیت آبروی مجامع بین المللی را به علت تبدیل شدن به آلت دست استعمارگران از بین برده و به جای محکومیت متجاوزان انگلیسی به دلسوزی برای آنان می پردازد.

این بیانیه تصریح می کند: دولت انگلستان باید به علت تجاوزات عدیده به مرزهای ایران تنبیه شود و دولت های ترکیه، عمان، استرالیا، اسپانیا و ژاپن که برای شفاف سازی فضا تلاش می کنند، باید صداقت و خیرخواهی خود را با کسب خبر از وضع سلامتی و آزادی دیپلمات های ایرانی به اثبات برسانند.

بسیج دانشجویی در این بیانیه از دولت و دستگاه دیپلماسی خواسته است رفتار خود را بدون توجه به فشارهای موجود، با دولت های مرتبط با قضیه اخیر، براساس اصل اسارت نظامیان متجاوز خارجی و حاکمیت جمهوری اسلامی تنظیم کند.

بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور همچنین در این بیانیه تعطیلی سفارتخانه انگلیس در خیابان استانبول تهران را کمترین خواسته جدی خود دانسته است.



دولت خواستار معافیت ساخت و ساز مدارس از هرگونه عوارض شهرداری شد

رئیس جمهور در نامه‌ای به دکتر حدادعادل، لایحه" صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی " را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: براساس ماده واحده این لایحه که با قید دوفوریت به تصویب هیات وزیران رسیده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، وزارت آموزش وپرورش برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری های سراسر کشور معاف می باشد .

با توجه به تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه مبنی بر مقاوم سازی مدارس بدون استحکام ونیز با عنایت به اینکه اجرای مقررات وضوابط صدور پروانه ، پرداخت عوارض و پیگیری تشریفات اداری و بررسی‌های مجدد مهندسی در خصوص ساخت وساز مدارس ، ضمن اتلاف وقت ، تحقق نیات خیرین مدرسه ساز کشور را نیز با مشکلات جدی مواجه نموده است ، لذا برای رفع مشکلات یادشده ، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم گردیده است .

طبق سه تبصره این ماده واحده ، کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، بخشداری ها و دهیاری های سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام برو کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش وپرورش صادر نمایند .

رعایت بروکف اعلام شده از سوی شهرداری مربوط و سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی وزارت آموزش وپرورش ضروری است و همچنین کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش وپرورش که در گذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند، مشمول این قانون می گردند .



حضور پرشور شهروندان تهرانی در جشن بهاران در میدان انقلاب

جشن بهاران همزمان با روز میلاد رسول اکرم (ص) و به مناسبت روز جمهوری اسلامی با حضور پرشور شهروندان تهرانی در میدان انقلاب برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن بزرگ، نمایش های آئینی و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد و مسابقات مختلف و هدایای متنوعی نیز به اجرا درآمد و به 28 نفراز برندگان در مسابقه این جشن، سکه بهار آزادی اهدا گردید .

همچنین به 114 نفر از شرکت کنندگانی که کارت شرکت در این جشن را دریافت کرده باشند، به قید قرعه دفترچه پس اندار تعاونی اعتباری شهر اعطا شد.

بنا بر این گزارش ، شب 12 فروردین همزمان با زادروز میلاد رسول اکرم (ص) ( به تعبیر اهل سنت) و به مناسبت روز جمهوری اسلامی، آسمان سراسر تهران نورباران شد.

جشن بزرگ بهاران سومین جشن بزرگی است که شهرداری تهران در اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی برای شهروندان تهرانی تدارک دیده بود.





بیانیه رسمی وزارت خارجه در پاسخ به موضع ‌گیری‌های نسنجیده مقامات اروپایی

وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مداخله جویانه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمی در شهر برمن آلمان بیانیه ای صادر کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد موضع گیری جانبدارانه و مداخله جویانه اتحادیه اروپا در موضوع دستگیری 15 نظامی انگلیسی بخاطر ورود غیر قانونی به آبهای سرزمینی ایران، از کشورهای اروپایی می خواهند از هر گونه اظهار نظر نسنجیده وغیر مسئولانه در این خصوص جدا اجتناب نمایند.

وزارت امور خارجه با یاد آوری اسناد و مدارک متقن و قطعی از نقض حریم دریایی ایران توسط نیروهای نظامی انگلیس ، به مقامات اروپایی و اتحادیه اروپا توصیه کرد قبل از هر گونه حمایت غیر منطقی از دولت انگلیس ، به مدارک و مستندات موجود توجه نمایند.

وزارت امور خارجه کشورمان به اتحادیه اروپا هشدار داد از صدور بیانیه های بی اساس و دخالت بیجا در موضوعی که کاملا جنبه دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت انگلیس دارد، خودداری و دولت انگلیس را به اتخاذ راه حل های دو جانبه برای رفع مشکل بوجود آمده تشویق کنند و از هر گونه اقدامی که باعث پیچیده تر و طولانی تر شدن موضوع می گردد جدا اجتناب نماید.



دوازدهم فروردین 86

واکنش حسینی به اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات توهین آمیز وزیر خارجه انگلیس گفت: به کارگیری الفاظ غیر اخلاقی نمی‌تواند نقض حاکمیت و حریم کشور ما را پنهان سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارگارت بکت، وزیر خارجه انگلیس روز گذشته در حاشیه اجلاس غیررسمی وزارت خارجه اتحادیه اروپایی در شهر برمن آلمان با به کارگیری عباراتی عاری از نزاکت، نمایش فیلم مصاحبه نظامیان دستگیر شده انگلیس را زیر سئوال برد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که نمایش فیلم بازداشت شدگان در چارچوب ملاحظات انسانی و با هدف انتقال خبر سلامتی آنان و رفع نگرانی خانواده‌هایشان صورت گرفته از اظهارات توهین آمیز و تحریک کننده مانند اظهارات بکت اظهار تعجب کرد.

وی همچنین دولت انگلیس را به رعایت ادب و نزاکت و احترام به قوانین و مقررات بین‌المللی ناظر بر اقدام به تمامیت ارضی کشورها فراخواند و از آنها خواست نشان دهند که قادر به کنترل خویش هستند.

حسینی گفت: سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو نوبت اقدام به پخش تصاویر نظامیان دستگیر شده انگلیسی کرده است که طی آن دو تن از این افراد خبر سلامتی خویش را به خانواده‌های‌شان اعلام کرده‌اند.

افزایش هزینه صدور روادید و انگشت نگاری برای سفر به انگلیس ارتباطی به مسائل اخیر ندارد

مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران گفت که هزینه صدور روادید و انگشت نگاری برای سفر به انگلیس، تصمیم مشترک اتحادیه اروپا است و سفارت های انگلیس در همه کشورها این کار را انجام می دهند و ارتباطی به بازداشت ملوانان انگلیسی و مسائل اخیر ندارد.

میترا بهنام مجتهدی مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح اسکن اثرانگشت( انگشت نگاری) یک تصمیم مشترک اتحادیه اروپا است و از اکتبر گذشته، آبان 85 تا کنون، انگلیس این اقدام را به عنوان بخشی از روند صدور روادید در سطح کشورها اجرا می کند و ارتباطی با مسائل اخیر ندارد.

وی افزود: افزایش هزینه روادید و خدمات کنسولی نیز تصمیم جهانی است که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله انگلیس آن را اجرایی کرده است و سفارت انگلیس در همه کشورهای جهان این کار را انجام خواهند داد.

مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت انگلیس خاطر نشان کرد: سفارت انگلیس در تهران پیش تر در پایگاه اطلاع‌رسانی خود ، افزایش هزینه درخواست صدور روادید انگلیس و خدمات کنسولی را اعلام کرده بود.

بهنام ادامه داد: نرخ‌های جدید صدور روادید در این پایگاه اینترنتی اعلام خواهد شد و متقاضیان روادید می توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به پایگاه خبری "روادید انگلیس " مراجعه کنند.

وی تاکید کرد : تمامی متقاضیان صدور روادید که پنج سال یا بیشتر دارند باید به منظور حفظ هویت، تسهیل ورود به انگلیس در آینده و مبارزه با جعل روادید یا سؤءاستفاده از نظام مهاجرت و پناهندگی آن کشور، برای اخذ اطلاعات بیومتریک شخصی و تهیه اسکن از اثر انگشتان خود، درخواست صدور روادید را شخصاً به سفارت انگلیس ارائه کنند.



تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس در تهران

گروهی از دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران، عصر 12 فروردین با برگزاری تجمعی مقابل سفارت انگلیس در تهران، نسبت به تجاوز نظامیان انگلیسی به‌حریم مرزهای آبی ایران و بیانیه اخیر شورای امنیت اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که به دعوت بسیج دانشجویی و در اعتراض به تجاوز نظامیان انگلیسی به آب های کشورمان و بیانیه غیرمنطقی شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، حاضران شعارهایی از قبیل "مرگ بر انگلیس"، "دانشجو بیدار است"، " این آخرین‌ هشدار است"، "خمینی شاهد باش ما اعتراص کردیم "، "وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد" و "سفیر روباه پیر اخراج باید گردد" سر دادند.

نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در اطراف سفارت انگلیس و میدان فردوسی حضور داشت و نمایندگان شبکه های خبری داخلی و خارجی هم برای پوشش این تجمع اعتراص آمیز در اطراف سفارت حضور یافته بودند.

دانشجویان همچنین علاوه بر پرچم ایران، پارچه نوشته هایی را در اعتراض به موضع‌گیری‌های تونی بلر نخست وزیر و دیگر مسئولان این کشور در خصوص بازداشت 15 ملوان این کشور و حمله نیروهای این کشور به سرکنسولگری ایران در بصره، با خود حمل می‌کردند.

بر این پلاکاردها نوشته شده بود: " ژانرال های آمریکایی را خوراک ماهیان خلیج فارس می کنیم"، "ما علم داران خمینی اسرائیل را از صحنه روزگار محو می کنیم"، "شهادت طلبی مردم ایران مشت محکمی بر دهان هرز حیله گر انگلیس"، "سفیران کشورهای اروپایی سازشکار را از ایران اخراج کنید"،" بوش جنایت می‌ کند، بلر حمایت می ‌کند"، " مرگ بر آمریکا" و " مرگ بر انگلیس منادیان دروغین صلح در دنیا"، " دانشجوی مسلمان به پا خیز، به پا خیز"، "تحریم ‌مان کنید، دنیا نبوغ جوان ایرانی را درک کند"، " یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا"، " ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد"، سفیر انگلیس را از ایران اخراج کنید".

در این مراسم چند تن از اعضای بسیجی دانشجویی دانشگاه های مختلف تهران، به ایراد سخنرانی و محکومیت اقدامات دولت انگلیس پرداختند.

ابراهیمی عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: ایران 86، ایران سال 56 نیست که سفیر این سفارتخانه برای حضور در ایران حق توحش بگیرد.

وی افزود: امروز 28 سال است که ملت ایران برسر آرمان جمهوری اسلامی ایستاده و بیداری اسلامی در سراسر عالم فراگیر شده است.

ابراهیمیان عضو شورای تبیین بسیج دانشجویی دیگر سخنران این تجمع بود. وی گفت: امروز قدرتهای جهانی در برابر انقلاب اسلامی به استیصال افتاده اند.

وی با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در مشهد گفت امروز لحن رهبر انقلاب عوض شده و جمعیتی که امروز این جاست قطره ای از جمعیت ایران است.

این فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه حزب الله مربوط به حزب الله لبنان نیست، خطاب به کشورهای غربی گفت: شما که در مقابل حزب الله لبنان توان مقابله نداشتید امروز اگر بخواهید چشم طمعی به گوشه ای از ایران داشته باشید، توله ناخلف شما (اسرائیل)، زیر پای فرزندان خمینی (ره) له خواهد شد.

وی به دولت انگلیس توصیه کرد: به خاطر تجاوز به آب های ایران از ملت ایران عذر خواهی کنید و سربازان خود را از خلیج فارس خارج کنید.

مهدی بلوکات سخنران دیگر این تجمع در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: ما حرف های خود را 20 فروردین که روز ملی شدن انرژی هسته ای است می زنیم.

تجمع کنندگان بعد از پایان رسمی تجمع با شعارهای "مرگ بر انگلیس"، "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر ضد ولایت فقیه" سعی کردند به درب اصلی سفارت نزدیک شوند که با ممانعت ماموران و گارد انتظامی مواجه شدند.

بنا بر این گزارش، جوانان و دانشجویان تجمع کننده در مقابل سفارت انگلیس در اعتراص به تجاوز نظامیان انگلیسی به آب های سرزمینی ایران، در پایان قطعنامه ای در چهار بند صادر کردند.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما دانشجویان ایران ضمن قدردانی از مرزداران غیور کشور به دولتمردان انگلیسی هشدار می دهیم از هیاهو و غوغاسالاری و جنگ روانی جلوگیری کنند و باید در جوامع جهانی متعهد و متضمن شوند تا دیگر به حریم جمهوری اسلامی ایران تجاوز نکنند.

دانشجویان همچنین در این قطعنامه تعطیلی سفارتخانه انگلیس در خیابان استانبول تهران را کمترین خواسته جدی خود اعلام کردند.

گفتنی است، برای اولین بار سه ردیف گارد ویژه و استفاده از داربست هایی که با تور سیمی پوشیده شده بود، برای حفاظت از سفارت انگلیس بکار گرفته شده بود.

حضور سعید ابوطالب نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، یکی از حاشیه های این مراسم بود.