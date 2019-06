به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، نشریه «International Journal of Health Policy and Management» با «ضریب تأثیر» ۴۸۵.۴ و «Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition» با «ضریب تأثیر» ۴۶۱.۰ بیشترین و کمترین «ضریب تأثیر» را در میان نشریه‌های ایرانی در «جی. سی. آر.» دارند.

بر پایه این گزارش، ایران دو نشریه در چارک نخست، دو نشریه در چارک دوم، ۱۰ نشریه در چارک سوم، و ۲۳ نشریه در چارک چهارمِ سیاهه نشریه‌های نمایه شده در این پایگاه دارد.

یک نشریه می‌تواند در دو حوزه موضوعی، نمایه و در دو چارک گوناگون دسته‌بندی شود؛ برای نمونه، نشریه «Iranian Journal of Fuzzy Systems» در حوزه ریاضیات کاربردی در چارک دوم و در حوزه ریاضیات در چارک نخست دسته‌بندی شده است.

اطلاعات بیشتر نشریه‌های ایرانی دارای ضریب تأثیر، دربردارنده نام نشریه، «ضریب تأثیر» نشریه، چارکی که نشریه در آن است، «ضریب تأثیر» بدون محاسبه خوداستنادی، «ضریب تأثیر» پنج ساله، و «امتیاز آیجن» آنها است.