در صورت تقاضاي ايران نسبت به آزادي 4 ايراني اسير در عراق اقدام خواهد شد

محسن عبدالحميد عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگوي اختصاصي با مهر ضمن ابراز بي اطلاعي ازحضور 4 اسير ايراني در بازداشتگاههاي نيروهاي ائتلاف گفت :" اين شورا آماده است در صورت تقاضاي ايران و اثبات بي گناهي اين افراد ، نسبت به آزادي آنها اقدام كند ."

وي گفت :" ما از حضور اين افراد در بازداشتگاههاي نيروهاي ائتلاف خبر نداريم اما در صورتيكه بي گناهي اين افراد ثابت شود ، بايد آزاد شوند ."

وي كه در حال حاضر به دعوت وزارت امور خارجه در تهران به سر مي برد گفت :" شوراي حكومت انتقالي عراق از روابط ايران با اين شورا بسيار راضي است و خواهان افزايش اين همكاريها در زمينه بازسازي عراق است."

عضو شوراي حكومت انتقالي عراق گفت :" در حال حاضر عراق نياز فراوني به مسايل زيربنايي دارد و ازكمك ايران دراين زمينه استقبال مي كند."

وي ادامه داد:" شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار آن است كه محاكمه صدام در يك دادگاه عراقي انجام شود وطبق قوانين عراق باشد و در صورت مخالفت آمريكاييها، بر اين امر اصرار خواهد كرد . "

عبدالحميد اظهار داشت :" قوانيني كه بر دادگاه صدام حاكم است بايد تماما قوانين عراقي باشند و اين دادگاه حتما بايد علني انجام شود تا جنايات صدام بر همه جهانيان ثابت گردد."

وي در رابطه با شايعه راندن اعضاي گروهك تروريستي منافقين به برخي كشورهاي اروپايي گفت :" سرنوشت اعضاي اين گروه به آمريكاييها بستگي دارد . اين افراد هم اكنون در اختيار نيروهاي آمريكايي هستند و خود آمريكاييها بايد در رابطه با اخراج آنها و يا تسليم آنها به هر كشورديگري تصميم بگيرند ."

وي گفت :" شوراي حكومت انتقالي عراق تنها خواهان اخراج اين افراد ازعراق است و خواستار تسليم آنها به هيچ كشور ديگري نيست ."



