امارات ، افسران پليس عراق را آموزش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك منبع مسوول در وزارت كشور عراق ابراز اميدواري كرد كه شماري از افسران پليس عراق اوايل سال آينده ميلادي براي گذراندن دوره هاي آموزشي در امارات به منظور فراگرفتن اطلاعات جديد درمورد بازجويي ، دلايل كيفري و راه هاي مبارزه با تروريسم و مواد مخدر به اين كشور اعزام شوند.

به گفته سرهنگ طلال سالم مدير آموزش فرماندهي پليس عراق ، در جريان سفر اخير نوري البدران وزير كشور عراق به امارات ، توافقنامه اي در مورد اعزام افسران پليس عراق به امارات به امضا رسيد.

وي بر اهميت استفاده افسران پليس عراق از تجارب كشورهاي دوست در زمينه حفظ حقوق شهروندان و راه هاي تعامل با مجرمان در چارچوب قوانين حقوق بشر و اجراي قوانين ويژه كشور تاكيد كرد.

سالم گفت : وزارت كشور عراق همچنان به برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي در داخل مركز پليس عراق براي افزايش توانايي هاي افسران پليس اين كشور ادامه مي دهد تا عملكرد آنها در تعقيب مجرمان تقويت شود .

وي با بيان اينكه ، دوره هاي ديگري در دانشگاه المستنصريه بغداد انجام مي شود ، خاطر نشان كرد : پليس عراق پس از سقوط رژيم سابق وارد دوران جديدي شده است كه به دنبال ايفاي نقشي متفاوت از نقش سركوبگرانه اي است كه در رژيم گذشته براي آن طرح ريزي شده بود.