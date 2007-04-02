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۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۴۲

رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا؛

مارک شیلد استرالیایی دیدار العین و سپاهان را قضاوت می کند

مارک شیلد استرالیایی دیدار العین و سپاهان را قضاوت می کند

دیدار تیم های فوتبال العین امارات و سپاهان اصفهان در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را داور استرالیایی قضاوت خواهد کرد .

به گزارش خبرنگارمهر، از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا "مارک آلکساندرشیلد" داورمطرح استرالیایی به عنوان داور دیدارحساس تیم های العین امارات و سپاهان اصفهان انتخاب شد . 

"بنیامین دیوید ویلسون" از استرالیا و"شنکر" ازهند نیز به عنوان کمک داوران این دیدارانتخاب شده اند ضمن اینکه "سیمون پریداچ" از استرالیا داورچهارم این دیدارتعیین شده است .

کارنظارت این دیدارحساس ازگروه چهارم را "فواد جارودی" از لبنان برعهده خواهد داشت .

دیدارتیم های العین امارات و سپاهان اصفهان درچارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 25 آوریل(5 اردیبهشت) به میزبانی شهر العین امارات برگزارخواهد شد .

تیم سپاهان با کسب 6 امتیاز از دو دیدارگذشته خود درصدر جدول گروه چهارم قرار دارد. سپاهان دراین گروه با تیم های الاتحاد سوریه، الشباب عربستان و العین امارات همگروه است .

کد مطلب 464918

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