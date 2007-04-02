بازیگر و مدیر تولید سینمای ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم معصومان که با نام هنری امیر آشنا در سینما و تلویزیون ایران فعالیت می‌کرد، سال 1321 در خیابان ری تهران متولد شد و فعالیت هنری خود را پیش از انقلاب با بازی در فیلم "بیقرار" ایرج قادری آغاز کرد.

از جمله فیلم‌ها و مجموعه‌های او در سال‌های گذشته می‌توان به سریال‌های "دارا و سارا" و "مزه خوب کودکی" حمید قدکچیان، "قلب یخی"، "تنها در تاریکی" و "فرمان" مسعود رشیدی، "خواب و بیدار" مهدی فخیم زاده، "من و پوتی" امیر فیضی و بهرنگ توفیقی و فیلم‌های "همنفس" مهدی فخیم زاده، "فریاد با صدا" و "بی‌همتا" جهانگیر جهانگیری، "قلب‌های ناآرام" مجید مظفری، "ساعت 25" مسعود آب‌پرور، "حرفه‌ای" اسماعیل فلاح‌پور و ... اشاره کرد.



مرحوم آشنا دهم فروردین‌ماه سر صحنه سریال "سفر بخیر" به کارگردانی مسعود رشیدی دچار ناراحتی قلبی شد و بعد از انتقال به بیمارستان مدرس از دنیا رفت. وی در "سفر بخیر" علاوه بر مسئولیت مدیر تولیدی در کنار فرامرز صدیقی، کتایون امیرابراهیمی، ایرج نوذری، سیامک اطلسی، کاظم افرندنیا، یوسف مرادیان، مارال فرجاد، آرام جعفری، سمیرا سیاح، مهدی امینی‌خواه، کاوه سماکباشی، پویا امینی، امیر غفار منش و ... بازی هم کرده است.



مجلس ختم این هنرمند روز چهارشنبه پانزدهم فروردین در مسجد الرضا (ع) در خیابان سهروردی، میدان نیلوفر از ساعت 30/19 تا 21 برگزار خواهد شد.