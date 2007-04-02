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۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

آثار ایرانی جشنواره فیلم کودک هفته آینده معرفی می‌شوند

آثار راهیافته به بخش‌های رقابتی و غیررقابتی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران تا بیستم فروردین‌ماه معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان اعلام کرد کار بازبینی نزدیک به 300 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره از 23 اسفندماه آغاز شده و از ابتدای سال جاری هم ادامه یافته است.

مسعود احمدیان ادامه داد: "کار هیئت انتخاب سینمای ایران هم اکنون هم ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود این هیئت تا بیستم فروردین‌ماه فیلم‌های بخش رقابتی و غیررقابتی را معرفی کند. خوشبختانه کیفیت فیلم‌های امسال مناسب است و جشنواره همدان از نظر کمی و کیفی جشنواره‌ای متفاوت خواهد بود."

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 10 تا 14 اردیبهشت‌ماه امسال در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 464924

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