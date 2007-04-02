3 محور اصلی فعالیت های سال 86 مدیریت شهری در حوزه ترافیک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اعلام این مطلب افزود: بر اساس خط مشی تعیین شده از سوی شهردار، برنامه‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال 86 در سه حوزه مهم «کار و فعالیت» با محوریت اقتصادی حمل و نقل شهری «فراغت و استراحت» با محوریت تامین آرامش و رفاه شهروندان در استفاده از وسایل نقلیه عمومی و «تربیت و آموزش» با محوریت ارتقای فرهنگ ترافیک به اجرا درمی‌آید.

وی در نخستین اظهار نظر خود در سال جدید با اعلام برنامه‌های فوق به عنوان سه محور اصلی فعالیت این معاونت در سال 86 اظهار کرد: همانگونه که شهردار تهران نیز تاکید کرده است، مدیریت شهری هیچ دغدغه‌ای جز دغدغه‌ شهروندان و هیچ وظیفه‌ای جز خدمت به به آنها به عنوان صاحبان اصلی شهر ندارد.

هاشمی تشکری در تبیین محور اول فعالیتهای این معاونت افزود: از طریق ورود بخش خصوصی به شبکه اتوبوسرانی و سامانه تاکسیرانی برای نخستین بار پس از گذشت سالها، سال 85 شاهد اتفاقی نو و خدمتی نوین در حوزه کار و فعالیت در بخش حمل و نقل شهری بودیم.

وی با اشاره به این که در ورود بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل همگانی سعی شده تا با تقبل حداقل هزینه‌بر مسافران کار آغاز شود، ادامه و گسترش این طرح در سال 86 را مورد تاکید قرار داد و گفت: توسعه خطوط ویژه اتوبوسرانی در معابر بزرگراهی و شریانی و نوسازی اتوبوسها و تاکسیهای شهری، از جمله اقداماتی است که در راستای توسعه و بهبود زندگی شهروندان در سال جدید دنبال خواهد شد.

معاون شهردار تهران هدف دیگر از اقداماتی مانند ورود بخش خصوصی به اتوبوسرانی و تاکسیرانی و نیز ساماندهی خودروهای مسافربر شخصی که در سال 86 اجرایی می‌شود را کمک به اشتغال در جامعه برشمرد و تصریح کرد: مدیریت شهری ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی جوان را وظیفه خود می‌داند و از این رو اشتغالزایی برای جوانان در بخش حمل و نقل شهری مورد توجه جدی قرار گرفته است.

هاشمی تشکری با اشاره به ارتباط محور اول فعالیتهای شهرداری تهران با اجرای سیاستهای اصل 44 اضافه کرد: مدیریت شهری خود را موظف به اجرای عملی سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی می‌داند و در حوزه حمل و نقل شهری سعی شده تاکیدات معظم له تا حد امکان و توان به مورد اجرا در آید.

وی در تشریح «محور دوم» فعالیتهای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان کرد: تامین آرامش و رفاه شهروندان در استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری و امکان رفت و آمد آرام و ایمن با وسایل نقلیه همگانی جهت نقل و انتقال به مراکز شغلی، خدماتی، آموزشی و فراغتی از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است.

معاون شهردار تهران در توضیح «محور سوم» فعالیتهای مدیریت شهری در بخش ترافیک اظهار کرد: شهرداری تهران یک سازمان صرفا خدماتی نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی است و از این رو آموزش زندگی شهری و تربیت آموزه های شهروندی، دیگر فعالیتی است که خود را موظف به انجام آن می‌دانیم.

وی با تاکید بر توجه ویژه شهردار تهران به انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی افزود: با نگاه جدید به فعالیتهای شهری، ارتقای فرهنگ ترافیک و انتقال آموزه‌های ترافیکی به شهروندان از طریق تعامل با رسانه‌های جمعی را به طور جدی در دستور کار سال 86 حوزه حمل و نقل و ترافیک قرار داده‌ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به پیگری دو اصل شهروند مداری و محله محوری به عنوان دو رویکرد جدید مدیریت شهری در سال جدید، تصریح کرد: در سال 86 کیفیت انجام فعالیتهای پیش بینی شده در جهت خدمت به مردم در همه ابعاد کیفی و کمی آن مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

وی در پایان با عذرخواهی از شهروندان به جهت مسایل و مشکلاتی که از ناحیه حمل و نقل عمومی متحمل شده‌اند و هزینه و وقتی که به علت ترافیکهای شهری در سال گذشته از دست داده اند، اضافه کرد: شهرداری تهران تمام امکانات سخت افزاری و تجهیزات نرم افزاری خود را به کار می‌گیرد تا حداکثر خدمت را به شهروندان ارائه نماید و طبیعی است در این میان همکاری سایر دستگاههای اجرایی و همراهی خود شهروندان و رسانه‌های جمعی به عنوان نمایندگان افکار عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.





