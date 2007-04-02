بحث حمله به ایران صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر همکاری این رژیم با آمریکا به منظور حمله به ایران را رد کرد و عنوان داشت: به هیچ وجه قصد آغاز یک جنگ دیگر در منطقه را نداریم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت : خبر همکاری با آمریکا به منظور حمله به لبنان و سوریه و در کنار آن حمله به ایران به هیچ وجه برای من قابل درک نیست و باید بگویم این اخبار بر پایه اطلاعات ناصحیح شکل گرفته اند.

این گفته های اولمرت در پی اظهارات روز گذشته رئیس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی ایراد شده است.

"عاموس یادلین" روز گذشته اعلام کرده بود که آمریکا در حال طرح ریزی برنامه ای برای حمله به ایران، سوریه و لبنان در فصل تابستان است.

هر چند یادلین اشاره ای به مشارکت رژیم صهیونیستی در این حملات نکرده بود اما به طور غیرمستقیم همکاری سران تل آویو با مقامات کاخ سفید را در این زمینه اعلام کرده بود.