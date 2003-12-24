بي گناهي ايرانيان در بند آمريكا ثابت شده است اما آنها از آزاد كردن اين افراد خودداري ميكنند

وي در گفتگو با خبرنگار بين الملل " مهر" گفت: در حال حاضر مهمترين مسئله براي عراق ، حفظ وحدت است.

وي گفت: اكثريت كردها با مسئله استقلال كردستان مخالفند و جدايي اين منطقه از عراق به ضعف بيش از حد عراق منجر خواهد شد كه مي تواند به فروپاشي كامل اين كشور منتهي شود .رشيد گفت: تنها راه حل براي جلوگيري از فروپاشي عراق وحدت تمام افراد و احزاب در اين كشور است كه بايد بر مشتركات تاكيد كرد و براي بازسازي عراق تلاش كرد.

وي روابط اين شورا با ايران را خوب توصيف كرد و گفت: ما خواستار گسترش روابط با ايران هستيم و از همكاري هاي اين كشور در بازسازي عراق تشكر مي كنيم.

رشيد از دادن هرگونه توضيحي در رابطه با دادگاه صدام خودداري كرد و گفت : هنوز هيچ چيز در رابطه با اين دادگاه مشخص نيست. وي در رابطه با 4 ايراني در بند نيروهاي امريكا گفت: شوراي حكومت انتقالي عراق از نيروهاي خارجي خواسته است تمام ايرانيان و عراقي هاي دربند اين نيروها را كه بي گناهي آنها اثبات شده است، آزاد كنند و اين نيروها نيز در اين زمينه قول مساعد دادند اما متاسفانه اين اقدام صورت نگرفت. وي ادعاي صدام مبني بر مسئول بودن ايران در حمله به حلبچه را بي اساس خواند و گفت: اين ادعا هيچ تاثير بر موقعيت ايران و روابط شورا با اين كشور نخواهد گذاشت وي تاكيد كرد اين ادعا ، ادعايي پوچ و بيهوده است .