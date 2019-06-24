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۳ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۲۵۰ هزار بوشهری در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کردند

۲۵۰ هزار بوشهری در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کردند

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۲۵۰ هزار بوشهری در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از ۱۸ خردادماه همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر آغاز شده و تا ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح ۵۰۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال سن در استان بوشهر مورد اندازه‌گیری فشار خون قرار می‌گیرند که تاکنون اندازه‌گیری فشار خون برای ۲۵۰ هزار نفر در استان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از معرفی افراد مبتلا به فشار خون بالا به مراکز درمانی و پزشک خبر داد و اضافه کرد: بر اساس مطالعات سال‌های قبل، ۲۵ درصد از افراد بالای ۳۰ سال دارای فشار خون بالا هستند.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی مطالعات طرح بسیج ملی کنترل فشار خون هنوز انجام نشده است، افزود: جلوگیری از فراگیری بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت، چاقی و فشارخون در دستور کار وزارت بهداشت است.

کشمیری با بیان اینکه فراگیری بیماری‌های غیر واگیر خطرات بسیاری را در پی دارد، ادامه داد: بسیاری از افراد دارای فشار خون بالا از بیماری خود خبر ندارند و این موضوع باعث خطرات زیادی می‌شود.

کد مطلب 4649914

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