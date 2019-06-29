علی چینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به سرمربی جدید استقلال با دید احترام نگاه کرده و به آینده تیم با این مربی بسیار امیدوارم. به استراماچونی حس مثبتی دارم و به گمان من مهم ترین فاکتور این مربی جوانی، انرژی و انگیزه اش است.

وی افزود: یک مربی مثل استراماچونی به خوبی می‌داند استقلال چه تیم بزرگی است و می‌تواند یک سکوی پرتاب برای او باشد. موفقیت در این تیم می‌تواند ضامن سالها حضور در سطح اول فوتبال آسیا و حتی شاید هم اروپا باشد.

مربی پیشین آبی پوشان در خصوص نقل و انتقالات این تیم بیان داشت: استقلال در مجموع به پوست اندازی و دگرگونی نیاز داشت. باید در این تیم یک جوانگرایی صورت می‌گرفت و چه بهتر که این جوانگرایی با یک مربی جوان و تفکرات جوانش صورت گرفته است.

چینی تاکید کرد: البته جوانگرایی هم قواعد خاص خودش را دارد و تیمی مثل استقلال را نباید از بازیکن بزرگ و باتجربه خالی کرد. این تیم در کنار بازیکنان جوانی که به خدمت گرفته، باید چند بازیکن باتجربه هم در پست‌های مختلف داشته باشد تا تلفیق قدرت جوانی با نیروی تجربه، از شاگردان استراماچونی تیمی مدعی و در قواره قهرمانی بسازد.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص جدایی رحمتی گفت: وی سالهای زیادی برای این تیم زحمت کشیده و فکر می‌کنم خودش تصمیم به جدایی گرفت. حتماً رحمتی صلاح کارش را در جدایی از این تیم می‌دیده که چنین تصمیمی گرفته است.

چینی در خصوص سید حسین حسینی گفت: حسینی در تیم ملی امید و استقلال شاگرد خودمان بوده و خیلی خوب او را می‌شناسم. او بازیکنی است که برای پیشرفت و از بین بردن نقاط ضعفش تلاش می‌کند و کوتاه نمی‌آید. حسینی می‌تواند دروازه‌بان شماره یک استقلال و نقطه اتکایی مناسب برای این تیم در چارچوب دروازه باشد.

وی تاکید کرد: البته استقلال باید یک دروازه خیلی خوب دوم هم به خدمت بگیرد. اگر حسینی رقیب خوب و قابل احترامی نداشته باشد افت می‌کند. ضمن اینکه فوتبال سنگین و سخت است و در طول یک فصل محرومیت، مصدومیت، خستگی و افت سراغ هر بازیکنی می‌رود. باید یک دروازه‌بان دوم مطمئن در کنار حسینی قرار داشته باشد.

چینی در خاتمه با اشاره به مشکلات مالی باشگاه و تهدیدی که از سوی پروئیچ متوجه این تیم است گفت: امیدوارم هیات مدیره بتواند این مشکل را حل کند. ضمن اینکه وزیر ورزش هم باید به این موضوع ورود کرده و باشگاه را کمک کند تا شان و آبروی فوتبال ایران در آسیا حفظ شود.