توضیحات معاون وزیر بهداشت در خصوص کمبود داروهای بیماران پیوندی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و مرکز کوهورت رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در تحقیقات و پژوهش های علمی به نقش آفرینی خوبی را داشته و لذا تصمیم گرفتیم یکی از برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی در رابطه با درمان بیماری هپاتیت C را در رفسنجان آغاز کنیم.

وی افزود: در سطح ملی برنامه حذف هپاتیت C از ایران را داریم که در رفسنجان به صورت پایلوت است تا به طور کامل آن را در این شهرستان ریشه کن کنیم و سپس در کل کشور نیز کم کم آن را حذف کنیم.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: با مسئولان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی و خیران برنامه ریزی انجام شده تا به مدت سه سال هپاتیت C را از رفسنجان حذف کنیم و در این راستا برنامه ریزی های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و وزارت بهداشت از هفته آینده در این شهرستان آغاز می شود.

ملک زاده به علت انتخاب رفسنجان برای ریشه کن کردن و حذف هپاتیت C اشاره و بیان کرد: به علت وجود دانشگاه علوم پزشکی فعال و خیرانی که می توانند در این زمینه کمک های به سزایی داشته باشند رفسنجان برای ریشه کن کردن و حذف هپاتیت C انتخاب شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: حذف هپاتیت C هزینه بر است و در این شرایط احتیاج به کمک های مردمی و دولت است تا به طور کامل این بیماری حذف شود.

ملک زاده با بیان اینکه خوشبختانه ایران از نظر بیماری هپاتیت C جزو پاک ترین کشورها است و میزان شیوع کمتر از ۰.۵ درصد در کل کشور است، ادامه داد: ۸۵ تا ۱۰۰ هزار نفر ایرانی مبتلا به هپاتیت C هستند که امیدواریم تا ۹۰ درصد افراد مبتلا را درمان و این بیماری را ریشه کن کنیم که اگر این کار را نکنیم این بیماری در ۲۰ سال آینده شیوع بالایی پیدا خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با برنامه ریزی هایی که شده می توان یکی از کشورهایی در دنیا باشیم که هپاتیت C را کنترل کنیم.

ملک زاده هزینه شناسایی و درمان فرد مبتلا به هپاتیت C را حدود سه میلیون تومان دانست و یادآور شد: برای اجرای برنامه حذف هپاتیت C همه هزینه هایش را با کمک دولت و کمک های مردمی داریم چون غالباً افرادی که مبتلا به این بیماری هستند افرادی هستند که در حاشیه شهرها ساکن هستند یا در زندان ها به سر می برند و … در حقیقت مخزن اصلی این هپاتیت C هستند که اگر اینها را درمان کنیم جامعه از این بیماری پاک می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص کمبود داروهای بیماری های پیوندی نیز اعلام کرد: داروهای بعد از عمل پیوند فوق العاده گران هستند و در ایران این داروها را با سوبسید و قیمت مناسب تهیه می کنیم و در اختیار بیماران قرار می دهیم.

ملک زاده ادامه داد: در شرایط تحریم و به ویژه تحریمهای بانکی قرار داریم اما این مسئله نتوانسته تا در تأمین این داروها خللی به وجود آید برنامه هایی هست که این داروها را تهیه و به دست بیماران می رسانیم.