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۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۵

يادواره شهداي دانشجوي نيشابور برگزار شد

هفتمين يادواره شهداي دانشجوي نيشابور به همت بسيج دانشجويي نيشابور با شركت دانشجويان،اساتيد و مسوولان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي شهرستان نيشابور و برخي مسوولان ادارات و نهادهاي اين شهر برگزار شد.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، در اين مراسم ، همتي نسب، مسوول بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيشابور و حجت الاسلام فرزانه امام جمعه موقت مشهد و رييس دانشگاه علوم رضوي به ايراد سخن پرداختند.


حجت الاسلام فرزانه  طي سخناني اظهار داشت : دنياي استكبار همواره از مردم سالاري ، عدالتخواهي ، آزادي و مبارزه با تروريست سخن گفته است اما يك روز او را در پشت رضاخان، آتاتورك، محمدرضا پهلوي و اكنون نيز در پشت سر شارون جنايتكار مي بينيم، آمريكا شعار مردم سالاري و عدالتخواهي مي دهد اما ديكتاتورهايي همچون صدام را براي بشريت علم مي كند. 
امام جمعه نيشابور در بخش ديگري از سخنان خود عدالتخوهي ، استقلال طلبي، مبارزه با استكبار و آزاديخواهي را از ويژگي هاي فطري دانشجويان سالم ايران و  جهان برشمرد و تصريح كرد : دانشجو ستم را تحمل نمي كند و هر جا با ظالمي مواجه شود در مقابل او مي ايستد و نمي پذيرد كه كسي بخواهد بر فرهنگ،اقتصاد و سياست كشورش تسلط پيدا كند.
لازم به ذكر است ،  در برگزاري اين مراسم بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيشابور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نيشابور، فرمانداري، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تيپ 21 امام رضا(ع)، بسيج دانشجويي شهرستان نيشابور را همراهي كردند.

کد مطلب 46512

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