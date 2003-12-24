يادواره شهداي دانشجوي نيشابور برگزار شد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، در اين مراسم ، همتي نسب، مسوول بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيشابور و حجت الاسلام فرزانه امام جمعه موقت مشهد و رييس دانشگاه علوم رضوي به ايراد سخن پرداختند.





حجت الاسلام فرزانه طي سخناني اظهار داشت : دنياي استكبار همواره از مردم سالاري ، عدالتخواهي ، آزادي و مبارزه با تروريست سخن گفته است اما يك روز او را در پشت رضاخان، آتاتورك، محمدرضا پهلوي و اكنون نيز در پشت سر شارون جنايتكار مي بينيم، آمريكا شعار مردم سالاري و عدالتخواهي مي دهد اما ديكتاتورهايي همچون صدام را براي بشريت علم مي كند.

امام جمعه نيشابور در بخش ديگري از سخنان خود عدالتخوهي ، استقلال طلبي، مبارزه با استكبار و آزاديخواهي را از ويژگي هاي فطري دانشجويان سالم ايران و جهان برشمرد و تصريح كرد : دانشجو ستم را تحمل نمي كند و هر جا با ظالمي مواجه شود در مقابل او مي ايستد و نمي پذيرد كه كسي بخواهد بر فرهنگ،اقتصاد و سياست كشورش تسلط پيدا كند.

لازم به ذكر است ، در برگزاري اين مراسم بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيشابور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نيشابور، فرمانداري، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تيپ 21 امام رضا(ع)، بسيج دانشجويي شهرستان نيشابور را همراهي كردند.



