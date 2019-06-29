به گزارش خبرنگار مهر، بعد از رقابتهای انتخابی پنج وزن تیم ملی کشتی آزاد، مدعیان برتر همچنان راه نسبتاً طولانی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی را پیش رو دارند. کادر فنی پیش از برگزاری رقابتهای انتخابی هم بارها تاکید کرد کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای انتخابی به معنای حضور صد درصدی آزادکاران در ترکیب تیم ملی نیست و عملکرد این نفرات باید همچنان در اردوهای آماده سازی و تورنمنت های پیش رو مورد بررسی قرار گیرد.

هادی حبیبی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: طبق نظر کادر فنی قرار است نفرات برتر همچنان در اردوهای تیم ملی محک بخورند تا در نهایت بهترین و شایسته ترین نفرات راهی رقابتهای جهانی شوند. البته ما بعد از انتخابی تیم ملی، دو تورنمنت بین المللی را هم پیش رو داریم و باید نفراتی را در این میادین مورد بررسی قرار دهیم. ما ابتدا تورنمنت بین المللی جام یاشاردوغو ترکیه و سپس جام زیلکوفسکی لهستان را تا پیش از رقابتهای جهانی در برنامه داریم که کادر فنی در نهایت با توجه به تمامی میادین داخلی و خارجی و عملکرد مدعیان در اردوها به چیدمان ترکیب تیم ملی خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ترکیب نهایی تیم اعزامی به رقابتهای جهانی روز ۱۶ شهریورماه اعلام خواهد شد.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود.