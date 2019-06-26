افتتاح سینما «رایمون» توسط بهمن سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه «بهمن سبز»، مجتمع «رایمون» در منطقه حکیمیه تهران متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است و تا ۲ ماه آینده سالن آن (با ظرفیت ۹۰ صندلی) توسط مؤسسه بهمن سبز تجهیز و در قالب سینما فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

در فاز اول یک سالن این مجتمع به عنوان سینما راه‌اندازی خواهد شد و در فاز دوم، سالن بعدی ساخته و به ناوگان سینمایی کشور افزوده می‌شود.

مجتمع «رایمون» یک پلاتوی ضبط حرفه‌ای و استودیوی ساخت انیمیشن سینمایی دارد. سینما «رایمون» پس از تجهیز، دارای کافه، بوفه و فضاهای فرهنگی جانبی برای عرضه محصولات فرهنگی خواهد شد.

مؤسسه «بهمن سبز» امسال تعدادی از سالن‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرهای مختلف را به سینما تبدیل خواهد کرد.