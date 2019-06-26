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۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۴

افتتاح سینما «رایمون» توسط بهمن سبز

افتتاح سینما «رایمون» توسط بهمن سبز

سینما «رایمون» با یک سالن و امکانات فنی و جانبی امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه «بهمن سبز»، مجتمع «رایمون» در منطقه حکیمیه تهران متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است و تا ۲ ماه آینده سالن آن (با ظرفیت ۹۰ صندلی) توسط مؤسسه بهمن سبز تجهیز و در قالب سینما فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

در فاز اول یک سالن این مجتمع به عنوان سینما راه‌اندازی خواهد شد و در فاز دوم، سالن بعدی ساخته و به ناوگان سینمایی کشور افزوده می‌شود.

مجتمع «رایمون» یک پلاتوی ضبط حرفه‌ای و استودیوی ساخت انیمیشن سینمایی دارد. سینما «رایمون» پس از تجهیز، دارای کافه، بوفه و فضاهای فرهنگی جانبی برای عرضه محصولات فرهنگی خواهد شد.

مؤسسه «بهمن سبز» امسال تعدادی از سالن‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرهای مختلف را به سینما تبدیل خواهد کرد.

کد مطلب 4651363

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