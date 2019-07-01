بازیهای سخت بازیکنان بزرگ می خواهد

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شروع تمرینات استقلال با سرمربی جدید ایتالیایی این تیم گفت: فکر می کنم استقلال کمی دیر تمریناتش را شروع کرد. البته هنوز زمان نسبتاً خوبی باقی مانده ولی اگر قرار است تیم برای قهرمانی تمریناتش را ادامه دهد، باید زودتر این کار صورت می گرفت. اما هنوز هم دیر نشده و کادر فنی استقلال می تواند با یک برنامه ریزی دقیق تمرینات خوبی را تا شروع لیگ برگزار کند. ضمن اینکه تیم حتماً باید به یک اردوی تدارکاتی رفته تا دور از هیاهو و جنجال تمرینات آماده سازی جسمانی و کارهای تاکتیکی را در آرامش انجام دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که استراماچونی در مراسم معارفه قول قهرمانی نداده است، گفت: او یک مربی حرفه ای است. طبیعی است با توجه به اینکه شناختی از استقلال ندارد، قول قهرمانی ندهد. البته تماشاگران استقلال قهرمانی می خواهند و امیدوارم این مربی ایتالیایی و دستیارانش بتوانند در پایان فصل جام را به همراه هواداران بالای سر ببرند.

مدافع پیشین استقلال در خصوص جذب بازیکنان جوان نیز گفت: اگر قرار است بازیکنان جوان زیادی را جذب کنیم، بهتر است از آکادمی خودمان استفاده کنیم. سال گذشته بازیکنانی چون آذری، آقایی، پورتقی، به استقلال کمک های زیادی کردند و امسال هم تجربه بهتری دارند و می توانند مفیدتر واقع شوند اما در مجموع جذب بازیکنان جوان خوب است ولی در بازی های سخت نیاز به بازیکنان باتجربه وجود دارد. نفراتی که بتوانند در سخت ترین شرایط از تجربه خود استفاده کرده و کمک حال استقلال شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط نگران آینده استقلال هستید یا خیر، گفت: به طور قطع نگرانی وجود دارد. باید بازیکنان بزرگ از تجربیات خود استفاده کرده و آن را به جوانان انتقال دهند. مدیران استقلال باید چند بازیکن باتجربه را به خدمت بگیرند تا با تلفیقی از جوان ها و باتجربه ها تیم خوبی را روانه میدان کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استراماچونی می تواند در استقلال موفق باشد، گفت: آبی پوشان پتانسیل قهرمانی را دارند. درست است که چند سال جامی را بالای سر نبرده اند اما امسال با حضور یک مربی حرفه ای این اتفاق باید رخ بدهد. درست است که قول قهرمانی از سوی استراماچونی داده نشده اما هواداران قهرمانی می خواهند. بنابراین مدیران باید کاملاً هوشیار باشند و بستری را فراهم کنند که استراماچونی بتواند تیم را به قهرمانی برساند.

وی در پایان با انتقاد از نبود یک دستیار ایرانی در کادر فنی استقلال گفت: قربانی گزینه خوبی بود. او از خانواده استقلال بود و تجربه خوبی داشت و می توانست پل ارتباطی بین بازیکنان و سرمربی باشد. اما اینکه چرا جدا شد، این را باید مدیران پاسخ دهند. ولی استقلال به یک مربی ایرانی خوب نیاز دارد تا بتواند به استراماچونی کمک کند.