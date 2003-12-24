پرسپوليس با ابومسلم مصاف دارد ، پاس با پگاه

به گزارش خبرنگار "مهر" در بازيهاي اين هفته مي توان مصاف دو تيم پرسپوليس رده سومي و ابومسلم رده ششمي را نزديكترين بازي دانست ، ضمن اينكه پاس و ذوب آهن ، تيمهاي اول و دوم جدول در اين هفته ميزبان هستند و استقلال به عنوان تيم چهارم بايد به ميهماني برق شيراز برود . برنامه كامل بازيهاي اين هفته به شرح زير است :
پنج شنبه 4/10/82 :
برق - استقلال ( 14 - حافظيه شيراز )
سايپا - سپاهان ( 14 - شهيد شيرودي تهران )
جمعه 5/10/82 :
پاس - پگاه ( 14 - شهيد دستگردي اكباتان )
ذوب آهن - پيكان ( 14 - فولاد شهر اصفهان )
شموشك - استقلال اهواز ( 14 - شهداي نوشهر )
فولاد - فجرسپاسي ( 14 - تختي اهواز )
پرسپوليس - ابومسلم ( 30/16 - آزادي تهران )
نظر شما