تمدید اجرای نمایش «کچل کفترباز» تا ۲۸ تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایش «کچل کفترباز» که تلفیقی از اجرای بازیگران و تکنیک عروسکی است را نسرین خنجری با نگاهی آزاد به داستان قدیمی آذربایجانی «کچل کفترباز» نوشته است.
در نمایش عروسکی «کچل کفترباز» فرزین محدث، مینووش رحیمیان و مهرنوش شریعتی به عنوان بازیگر و بازیدهندهی عروسکها ایفای نقش میکنند.
داستان این نمایش درباره ۲ موجود جذاب و دوست داشتنی است که از دل قصهها و افسانهها بیرون آمده و با روایت و بازی قصهی آشنای «کچل کفترباز»، به دخترکی غمگین یاد میدهند که چگونه شادی را جایگزین غم و اندوه کند.
در این اثر هنری عبد آتشانی به عنوان آهنگساز، سهیلا باجلان طراح و سازنده عروسک، آویده سعادتپژوه طراح صحنه و مرضیه ایمانخانی طراح لباس همکاری دارند..
این نمایش تولید کارگاه عروسکی گروه «تئاتر معاصر» است و تا ۲۸ تیر هر روز به جز شنبهها صبحها ساعت ۱۰ ویژه مدارس و مهدهای کودک و ساعت ۱۹:۳۰ برای عموم در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در پاک لاله تهران اجرا میشود.
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