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۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۶

تمدید اجرای نمایش «کچل کفترباز» تا ۲۸ تیر

تمدید اجرای نمایش «کچل کفترباز» تا ۲۸ تیر

«نمایش عروسکی «کچل کفترباز» به کارگردانی آزاده انصاری تا روز ۲۸ تیر بر روی صحنه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «کچل کفترباز» که تلفیقی از اجرای بازیگران و تکنیک عروسکی است را نسرین خنجری با نگاهی آزاد به داستان قدیمی آذربایجانی «کچل کفترباز» نوشته است.

در نمایش عروسکی «کچل کفترباز» فرزین محدث، مینووش رحیمیان و مهرنوش شریعتی به عنوان بازیگر و بازی‌دهنده‌ی عروسک‌ها ایفای نقش می‌کنند.

داستان این نمایش درباره ۲ موجود جذاب و دوست داشتنی است که از دل قصه‌ها و افسانه‌ها بیرون آمده و با روایت و بازی قصه‌ی آشنای «کچل کفترباز»، به دخترکی غمگین یاد می‌دهند که چگونه شادی را جایگزین غم و اندوه کند.

در این اثر هنری عبد آتشانی به عنوان آهنگ‌ساز، سهیلا باجلان طراح و سازنده عروسک، آویده سعادت‌پژوه طراح صحنه و مرضیه ایمان‌خانی طراح لباس همکاری دارند..

این نمایش تولید کارگاه عروسکی گروه «تئاتر معاصر» است و تا ۲۸ تیر هر روز به جز شنبه‌ها صبح‌ها ساعت ۱۰ ویژه مدارس و مهدهای کودک و ساعت ۱۹:۳۰ برای عموم در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در پاک لاله تهران اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید اینترنتی بلیت به سایت تیوال به نشانی www.tiwall.com مراجعه کنند و یا برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و ذخیره بلیت با شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۹۶۶۱۱۹ و ۰۹۲۲۳۹۳۲۸۹۲ و ۰۹۳۰۷۰۲۰۶۷۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 4651727
فریبرز دارایی

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