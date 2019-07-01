استقلال فاقد بازیکن باتجربه است/ انتظارات از استراماچونی بالا است

شاهین بیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، و در خصوص شروع تمرینات آبی پوشان و صحبت‌های استراماچونی در مراسم معارفه گفت: خوشبختانه آبی پوشان چند روزی است تمرینات خود را آغاز کرده‌اند و باید امیدوار باشیم این تیم بتواند تا شروع بازی‌ها یک اردوی تدارکاتی را برگزار کرده و با چند دیدار دوستانه آماده آغاز لیگ نوزدهم باشد.

وی تاکید کرد: سرمربی جدید استقلال حرفه‌ای است، او به طور طبیعی قول قهرمانی نداد اما این اطمینان را به هواداران داد که استقلال را نسبت به فصل گذشته بهتر کند. بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم او به صحبت‌هایش جامه عمل خواهد پوشاند یا خیر. با توجه به اینکه استراماچونی رزومه قابل قبولی دارد و در اینترمیلان مربیگری کرده، مطمئناً انتظارات از او بالاست و هواداران استقلال دوست دارند بعد از چند سال در پایان لیگ نوزدهم به قهرمانی دست پیدا کنند.

پیشکسوت استقلال در خصوص عملکرد آبی پوشان در فصل نقل و انتقالات گفت: طی دو روز گذشته پنج بازیکن جوان به جمع آبی پوشان اضافه شدند حضور این بازیکنان بسیار خوب است زیرا جوانان از انگیزه بالایی برخوردارند اما استقلال نیاز به بازیکنان باتجربه هم دارد؛ نفراتی که بتوانند در طول بازی تیم را مدیریت کرده، به هواداران آرمش بدهند و تجربیات خود را در اختیار بازیکنان جوان بگذارند.

شاهین بیانی در ادامه گفت: در حال حاضر استقلال فاقد بازیکنان باتجربه است. متأسفانه بازیکنانی مانند منتظری، کریمی، چشمی کسانی هستند که هنوز با استقلال قرارداد خود را تمدید نکرده‌اند. مدیران باشگاه باید هر چه زودتر نسبت به این موضوع اقدام کنند.

وی در مورد حذف پیروز قربانی از کادر فنی استقلال گفت: پیروز آینده روشنی در امر مربیگری دارد، استقلال به یک دستیار ایرانی نیاز خواهد داشت زیرا استراماچونی هنوز با فوتبال ایران آشنا نیست. بنابراین برای اینکه بتواند رابطه خوبی با بازیکنان داشته باشد باید یک دستیار ایرانی به خدمت بگیرد تا بتواند از طریق او هم با فرهنگ و شرایط زندگی در ایران آشنا شوند و هم ارتباط خوبی با بازیکنان داشته باشد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استراماچونی می‌تواند در استقلال موفق باشد، گفت: قضاوت در مورد او زود است، باید به این مربی فرصت بدهیم، البته تا حدودی می‌توان از طریق دیدارهای دوستانه عیار این سرمربی را شناخت اما باید صبر کرد تا استقلال در کوران مسابقات قرار گرفته بعد درباره او نظر نهایی را بدهیم.