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۱۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۱۵

اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقلال هفته آینده معرفی می شوند

اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقلال هفته آینده معرفی می شوند

پس از بازگشت رئیس سازمان تربیت بدنی از سفر استانی رئیس جمهوری به کرمان اعضا جدید هیات مدیره باشگاه استقلال معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سفر محمد علی آبادی به شهر مشهد و در پیش بودن سفر هیات دولت به استان کرمان بحث معرفی اعضا جدید هیات مدیره باشگاه استقلال به تاخیر افتاده است.

پس از بازگشت رئیس سازمان تربیت بدنی از این سفر و رسیدن به جمع بندی کامل در خصوص انتخاب مدیران جدید و اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال قطعا ترکیب جدید هیات مدیره این باشگاه اعلام می شود که به احتمال زیاد طی هفته آینده خواهد بود.

در حال حاضر محمدرضا بهمنی بازرس سازمان تربیت بدنی در باشگاه استقلال امورات این باشگاه را زیر نظر دارد.

کد مطلب 465191

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