سردار رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر اخیر مقامات ارشد نظامی ارتش عراق به کشورمان گفت: دیپلماسی دفاعی و نظامی می‌تواند پشتیبانی برای دیپلماسی رسمی و سیاسی کشور باشد.

وی با اشاره به مسائل و موضوعات امنیتی غرب آسیا افزود: امروزه در کشورهای پیرامونی ما مسائلی وجود دارد که با فعال سازی دیپلماسی دفاعی می‌توان به آنها پاسخ داد. ما شاهد فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان و همچنین فعالیت نیروهای آمریکایی در سطح منطقه هستیم که همین حضور آمریکایی‌ها بهانه‌ای برای فعالیت گروه‌های تروریستی شده به همین دلیل با ارتقا دیپلماسی دفاعی می‌توان با بسیاری از مسائل مقابله کرد بنابر این توجه به گسترش روابط با همسایگان برای حفظ و ارتقا امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد.

سردار سنایی راد در ادامه با اشاره به همکاری‌های دفاعی ایران و عراق برای مقابله با داعش گفت: زمینه‌های گسترش همکاری و گسترش دیپلماسی دفاعی میان ایران، عراق و دیگر کشورهای همسایه که ارتقا امنیت آنها می‌تواند به افزایش امنیت منطقه کمک و یا چالش‌های امنیتی آنها بر امنیت منطقه تأثیر گذار است وجود دارد و باید دنبال شود.

وی افزود: از زمان حضور سرلشکر باقری در جایگاه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، دیپلماسی دفاعی امنیتی ما ارتقای چشمگیری پیدا کرده است همانگونه که در کشورهای دیگری مانند سوریه و عراق مشاهده شد مجموعه‌هایی از نیروهای مسلح با مأموریت‌های مستشاری در عرصه دیپلماسی نظامی فعال بودند و توانستند به افزایش سطح امنیتی منطقه کمک کنند و این اقدامات به ارتقا جایگاهی منطقه‌ای ایران و شأن و منزلت ایران اسلامی در کمک به سایر کشورها بیفزاید. موفقیت ایران در مقابله با تروریست تکفیری زمینه ساز نفوذ منطقه‌ای کشور عزیزمان شد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشورمان اشاره کرد و گفت: توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی صنعت دفاعی نیز می‌تواند در چارچوب دیپلماسی دفاعی و همکاری‌های دوجانبه به کار گرفته شود و بخش‌هایی از نیازهای دفاعی کشورهای دیگر را تأمین کند و به نوعی کمک به اقتصاد ملی کشورمان در شرایط تحریم باشد.

سردار سنایی راد در پایان خاطرنشان کرد: در سطح راهبردی دیپلماسی نظامی و گسترش همکاری‌ها می‌تواند به ارتقا امنیت منطقه‌ای انجامیده و منافعی را برای کشور ما و کشورهای همسایه داشته باشد و همچنین نفوذ منطقه‌ای را برای ایران به همراه دارد.