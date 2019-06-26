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۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۱۰

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

نهادهای داوری اتاق تعاون، اصناف و اتاق بازرگانی استان فعال است

نهادهای داوری اتاق تعاون، اصناف و اتاق بازرگانی استان فعال است

یاسوج- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نهادهای داوری اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی فعال است و مردم در بنگاهها در معاملات، از داوری استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حسنی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرونده های قضایی در مورد معاملات در بنگاهها زیاد است و مردم، وقتی برای معامله به این بنگاهها مراجعه می کنند از یک داوری که آگاه باشد کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه این داور رای صادر می کند و گاهی دیگر نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نیست، گفت: یکی از زیر ساختهای حقوقی ما داوری در پرونده است که یک بخش از آیین دادسری مدنی است که مغفول مانده است.

حسنی افزود: این امر می تواند تا ۴۰ درصد، آمار پرونده های ورودی به دادگستری را کم کرده و هزینه خانواده ها برای طرح دعوی و پیگیریهایی بعدی را کم کند.

وی تصریح کرد: برای انتخاب داور، نهادهای داوری استان را فعال کردیم و آموزشهای لازم نیز انجام شده و باید لیست این داوران به بنگاهها ارسال و بنگاهها آن را الصاق کنند.

کد مطلب 4651950

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