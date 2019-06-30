استقلال زمان را از دست داده/ کادر فنی نیاز به دستیار ایرانی دارد

حسین ترابپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شروع دیرهنگام تمرینات استقلال گفت: تا پنجم مردادماه فرصت اندکی باقی مانده و اعتقاد دارم تمرینات استقلال دیر شروع شد البته این تیم شرایط خوبی نداشت. نه وضعیت سرمربی آن مشخص بود و نه بازیکنان قدیمی و نفراتی که قرار بود به تازگی به استقلال بپیوندند اما امیدوارم استراماچونی بتواند در این فرصت باقی مانده تیم را به آمادگی جسمانی و کارهای تاکتیکی رسانده و با برگزاری یک اردو و چند بازی تدارکاتی آماده شروع لیگ شود.

مربی پیشین گلرهای استقلال در پاسخ به این سئوال که چند بازیکن جوان جدید می توانند کمک حال استقلال باشند، گفت: باید بپذیریم تیم های بزرگی چون استقلال و پرسپولیس نیاز به بازیکنان ستاره و با تجربه دارند. جوانان می توانند در کنار با تجربه ها عملکرد قابل قبولی داشته و تجربه اندونزی کنند. اگر استقلال بخواهد به قهرمانی دست پیدا کند باید مدیران این تیم تلاش کنند تا با بازیکنان بزرگ قرارداد ببندند تا آنها در روزهای سخت عصای دست آبی پوشان باشند.

وی در مورد حضور یک دستیار ایرانی در کادر فنی کنار استراماچونی گفت: مسلماً با شناخت کمی که سرمربی جدید از استقلال و فوتبال ما دارد یک دستیار ایرانی نیاز کادر فنی را برطرف می کند البته قرار بود پیروز قربانی به عنوان دستیار در کنار استراماچونی باشد ولی فکر می کنم سرمربی جدید تمایلی به حضور دستیار ایرانی ندارد اما در مجموع اگر استراماچونی می خواهد رابطه صمیمانه ای با بازیکنان استقلال داشته باشد باید یک دستیار ایرانی در کنار او باشد تا او بتواند این وظیفه را به خوبی برای او فراهم کند.

ترابپور در پاسخ به این پرسش که آیا سرمربی جدید ابی پوشان می تواند موفق باشد، افزود: همه آرزویمان این است که استقلال در فصل پیش رو به قهرمانی دست پیدا کند البته شنیدم استراماچونی در مراسم معارفه گفته است قول قهرمانی نمی دهد، حرف او کاملاً منطقی است اما او برای این به استقلال آمده که بتواند آبی پوشان را به قهرمانی برساند بنابراین هواداران انتظار عملکردی قابل قبول از این مربی ایتالیایی و دستیارانش دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چندین سال است طرفداران استقلال قهرمانی تیمشان را ندیده اند. بنابراین سرمربی آبی پوشان باید با جدیت کار کند تا بتواند با هماهنگی که بین بازیکنان بوجود می آورد به قهرمانی دست پیدا کند و وظیفه هواداران هم این است که آرامش به تیم داده و با حمایت از کادر فنی و بازیکنان زمینه موفقیت تیم رافراهم کند.