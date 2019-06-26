۵ خرده فروش مواد مخدر در شهرستان فارسان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسلم احمدی گفت: برای استقرار هرچه بهتر امنیت در سطح جامعه و پیگیری مطالبات مردم، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح پس از هماهنگی با مرجع قضائی پنج خرده فروش مواد مخدر و سارق در مناطق مختلف شهرستان دستگیر و ۱۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و ۳۱ دستگاه خودرو وموتوریسکلت اعمال قانون شد.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی از تداوم اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان تا رسیدن به اهداف پیش بینی شده، خبر داد و بیان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.