به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، به منظور بررسی مسائل و مشکلات کمبود آب شرب شهر کرمان جلسه ای با حضور مدیران آب و فاضلاب شهری، برق، راه و شهرسازی و اهالی تعدادی از محلات کرمان به ریاست علی بابایی فرماندار کرمان برگزار شد.

در این جلسه فرماندار کرمان با بیان اینکه موضوع کم آبی مربوط به امسال نیست، ابراز داشت: ما با واقعیتی به نام کم آبی مواجه هستیم در خصوص مشکلات کم آبیِ شهر کرمان تا کنون چندین جلسه با مسئولان امر برگزار شده است حتی یک جلسه شورای تامین شهرستان هم به این موضوع اختصاص داده شد ضمن اینکه با اهالی شهرکهای صنعتی، حجتیه و نمایندگان برخی محلات کرمان نیز جلساتی داشته ایم و موضوع به طور جد درحال پیگیری است.

بابایی افزود: آب هیچکدام از انشعابات شهر کرمان بسته نشده است و دلیل قطعی آب در برخی نقاط کمبود آب است.

وی گفت: با بالا رفتن دما، کولرهای آبی زیادی روشن می شود و همین سبب مصرف بیشتر آب می شود.

فرماندار کرمان اضافه کرد: حتی به منازلی که خارج از محدوده قانونی شهر احداث شده اند هم به صورت سیار آبرسانی می شود اما حل مشکل کمبود آب مشارکت، همکاری و صبوری بیشتر مردم را می طلبد. صرفه جویی بیشتر می تواند تا حد زیادی خلأ کمبود آب را جبران کند.

بابایی تأکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل شبکه آبرسانی در نقاط حاشیه ای برای سال جاری درنظر گرفته خواهد شد.

وی گفت: اداره راه و شهرسازی نیز در کوتاه ترین زمان وضعیت املاک شهرکهای اطراف کرمان را به لحاظ دولتی یا غیردولتی بودن ملک و نیز رفع اختلاف احتمالی بین پلاکها و نقشه ها را بررسی ونتیجه را اعلام کند تا مالکان بتوانند نسبت به اخذ مجوزات لازم و کشیدن انشعاب آب قانونی اقدام کنند.