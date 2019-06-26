اعتبارات ویژه اشتغال و بافت فرسوده برای مسکن و شهرسازی مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، غلامرضا کاتب، در جلسه شورای مشترک برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بیان کرد: دو ظرفیت بسیار کاربردی در بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باید به صورت ویژه به آن توجه شود و آن‌هم تبصره‌های چهار و ۱۸ قانون بودجه است.

وی افزود: منابع ملی مطلوبی در این دو تبصره وجود دارد که نیاز است تا مدیران استان برای جذب این اعتبارات برای مجموعه تحت مدیریت خود تلاش ویژه داشته باشند لذا معتقد هستیم که استفاده از این ظرفیت در نهایت به سود کل استان خواهد بود.

عضو خانه ملت با بیان اینکه مهمترین بخش ارزیابی دستگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۹۸، بر اساس عملکرد تبصره ۱۸ صورت می‌پذیرد، تاکید کرد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷، دو طرح بزرگ تولید اشتغال در کشور اتفاق افتاد که طرح اشتغال زایی روستایی در کشور یکی از این دو طرح است.

کاتب درباره دومین طرح گفت: در سال ۹۸ نیز، یک میلیارد دلار دیگر در قالب طرح ملی و ۸ برنامه در تبصره ۱۸ دیده شد که بیشترین بخش آن به بافت فرسوده اختصاص یافته است.

وی افزود: امیدواریم که معاون عمرانی استاندار سمنان توجه ویژه به این حوزه داشته و عقب ماندگی در بخش مسکن و شهرسازی را جبران کنند و بتوانیم از مجموعه اعتبارات ملی در این بخش بهترین استفاده را ببریم.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس گفت: در بخش‌های کشاورزی، میراث فرهنگی و صنعت و معدن، حمل و نقل ریلی، فرهنگ‌و هنر و شرکت‌های دانش بنیان نیز اعتبارات بسیار مطلوبی تخصیص یافته که نیاز است تا تلاش ویژه ای از سوی مدیران مربوطه این بخش‌ها در استان صورت بگیرد.

کاتب بیان کرد: در شرایط فعلی کشور، نیاز است تا به مقوله‌های تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در استان، توجه ویژه داشته باشیم.