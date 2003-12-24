هيچ مشكلي بين من و باشگاه پرسپوليس وجود ندارد

يحيي گل محمدي مدافع باتجربه و ملي پوش پرسپوليس گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : حرفهايي كه در اين مدت بر عليه من عنوان شده كاملا بي اساس و شايعه است. مصدوميتي كه در بازي تيم ملي مقابل لبنان نصيبم شد بسيار شديد بود و اجازه نداد زودتر از اين تمريناتم را شروع كنم. من اهل حاشيه سازي براي تيم نيستم و هيچ وقت به اين مسائل فكر نكرده ام.

گل محمدي ادامه داد: بعد از پشت سر گذاشتن تمرينات سبك ، يك هفته ايست كه به همراه ساير بازيكنان تمرين مي كنم و براي بازي روز جمعه مقابل ابومسلم كاملا آماده هستم. با اين حال بازي كردن من در اين ديدار به نظر مربي و كادر فني بستگي دارد.

مدافع باتجربه پرسپوليس كه در چهار بازي گذشته تيمش غايب بوده است با بيان اين مطلب كه در اين مدت غيبتش در تركيب اصلي احساس نشده گفت : بازيكناني كه در خط دفاعي پرسپوليس به ميدان رفتند در اين چهار بازي بسيرا خوب كار كردند و اجازه ندادند جاي خالي من احساس شود. بر خلاف انتقاداتي كه از بازي ها و عملكرد پرسپوليس در چند بازي گذشته مي شود من معتقدم اين تيم نه تنها بد كار نكرد بلكه نتايج مطلوبي كسب كرد. البته در بازي با ذوب آهن بازيكنان ما اصلا خوب كار نكردند اما نمي شود با يك بازي عملكرد تيم را زير سوال برد.

گل محمدي در مورد كمبود هاي فني پرسپوليس گفت : همانطور كه گفتم بازيكنان ما در اين بازي ها خوب كار كردند اما اگر بتوانيم در ديدارهاي آينده از كناره ها بيشتر نفوذ كنيم و توپ هاي بيشتري را براي علي دايي ارسال كنيم بدون شك نتايج بهتري خواهيم گرفت.

مدافع ملي پوش پرسپوليس در پايان به ديدار تيمش مقابل ابومسلم اشاره كرد و گفت : آنها تيم خوبي دارند كه براي گرفتن سه امتياز و جبران شكست دور رفت به تهران خواهند آمد ضمن اينكه 8 بازي است كه نباخته اند و نتايج اخيرشان هم در پيروزي برابر ذوب آهن و تساوي با تيمهاي استقلال ، پاس و فولاد درخور توجه بوده است اما پرسپوليس براي آنكه در كورس قهرماني باقي بماند بايد اين بازي را با پيروزي پشت سر بگذارد .

