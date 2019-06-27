دستگاه قضا در کشورمان مظهر عدالت و آزادی خواهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا محسن حسینی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت شهدای حادثه هفتم تیر که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضا مظهر عدالت و آزادی خواهی است.

وی ادامه داد: وجود عدالت در هر جامعه ای یکی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران با شعار نهادینه کردن عدالت و آزادی خواهی شکل گرفت و به پیروزی رسید.

عالم و روحانی اهل سنت گفت: عده ای همواره برای مقابله با دستورات دین مبین اسلام آزادی و عدالت را دو جریان در مقابل هم می دانند، در حالی که عدالت به اصل و آزادی به عنوان بخشی از آن مطرح می شود.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با شکل گیری خود شیوه و روشی نوین را در راستای نهادینه کردن عدالت در جامعه ارائه کرد و خوشبختانه امروز دستگاه قضا در کشورمان در این مسیر مهم حرکت می کند.

وی با اشاره به اینکه قضات در سراسر کشور به ویژه کردستان در اوج صداقت و سلامت فعالیت دارند، افزود: این سلامت و صداقت باعث اقتدار و عزت بیشتر برای نظام اسلامی شده است و بدون شک ادامه این روند با توجه به تغییرات صورت گرفته به عنوان یک اصل مهم مورد توجه خواهد بود.

حاج ماموستا حسینی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت فعلی کشورمان، گفت: وجود مشکلات و نارسایی های اقتصادی و معیشتی را نمی توان نادیده گرفت و تلاش برای این مشکلات از سوی مسئولان باید به عنوان یک اصل مورد توجه باشد ولی در کنار آن عزت و اقتدار کشور نیز باعث افتخار ماست.

وی با اشاره به سرسپردگی تعدادی از کشورمانی عربی از جمله رژیم آل سعود به دشمنان اسلام از جمله آمریکای جنایتکار، عنوان کرد: در حالی که امروز ایران اسلامی به نماد مقابله با دنیای استکبار تبدیل شده است که عربستان سعودی به عنوان نوکر آنها در منطقه فعالیت می کند.

عالم و روحانی اهل سنت اظهار داشت: ما به عزت و اقتدار کنونی نظام اسلامی افتخار می کنیم و بدون شک علیرغم تمامی دغدغه ها و مشکلات اقتصادی همچنان در صحنه دفاع از انقلاب و نظام حضور داریم.

وی اظهار امیدواری کرد که در سایه تلاش های صورت گرفته ضمن رفع مشکلات پیش روی مردم، زمینه برای اقتدار و عزت هر چه بهتر نظام اسلامی در تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی فراهم شود.