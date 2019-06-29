به گزارش خبرنگارمهر، بیست و دومین کنفرانس بینالمللی منطق در فلسفه اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ در اسچی (SG)- سنگاپور برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل فلسفه اسلامی، کلام، برخی از تفاوتهای بین کلام و فلسفه، پایان دوره کلاسیک، منطق، منطق در قانون اسلامی و الهیات، منطق ارسطویی، منطق ابوعلی سینا، متافیزیک، استدلالهای کیهانشناسی و هستی شناختی، تمایز بین ماهیت و وجود، قیامت، روح، زمان، حقیقت، آزادی و اعتدال، فلسفه طبیعی، کیهانشناسی، معرفت شناسی، فلسفه حقوقی، رمانهای فلسفی، فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، فلسفه اجتماعی، مکتب متعالی و فلسفه اسلامی معاصر است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۱/singapore/ICLIP?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۱/singapore/ICLIP مراجعه گردد
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