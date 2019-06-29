بسکتبال با ویلچر ایران کاندیدای کسب سکو در پارالمپیک است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر در تورنمنت بین المللی ترکیه شرکت کرده تا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه آماده شود. این رقابت ها مهرماه به میزبانی تایلند برگزار می شود و قرار است برترین های شرکت کننده در آن صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شوند.

در واقع برای تیم های آسیایی بسکتبال با ویلچر، مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تنها رویداد انتخابیِ پارالمپیک ۲۰۲۰ به حساب می آید. به همین دلیل چگونگی حضور در آن اهمیت زیادی برای کشورهای قاره و از جمله ایران دارد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که به خاطر مشکلات ایجاد شده در پارالمپیک پکن و مواجه شدن با محرومیت پنج ساله، در پارالمپیک لندن غایب بود، برای دوره پیشین بازی های پارالمپیک (ریو ۲۰۱۶) کسب سهمیه کرد و در میان ۱۲ تیم شرکت کننده در آن دوره بازی ها صاحب جایگاه دهم شد. بعد از پارالمپیک ریو و طی سه سال گذشته اما میزان پیشرفت و آمادگی این تیم به حدی ارتقا داشت که توانست در بازی های پاراآسیایی جاکارتا برای نخستین بار صاحب مدال طلا شود و در مسابقات قهرمانی جهان (شهریورماه ۹۷ - هامبورگ آلمان) هم در جمع چهار تیم برتر قرار بگیرد.

مازیار میرعظیمی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تاکید دارد که تیمش مصصم به کسب دوباره سهمیه بازی های پارالمپیک و نتیجه گیری بهتر در توکیو است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که قصد داریم این سهمیه را با قهرمانی در آسیا کسب کنیم ضمن اینکه بسکتبال با ویلچر ایران کاندیدای کسب سکو در پارالمپیک هم است.

میرعظیمی با اشاره به برنامه های آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت: چند هفته ای است که تمرینات اردونشینان آغاز شده است. حضور در تورنمنت ترکیه هم اولین اعزام این تیم به حساب می آید که قطعاً می تواند نتایج خوبی در پیشبرد اهداف داشته باشد به خصوص که تیم هایی خوبی مانند روسیه و کره جنوبی هم در این تورنمنت شرکت دارند.

وی که طی سه سال گذشته به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی بسکتبال با ویلچر حضور داشت و از یک ماه پیش هم به عنوان سرمربی به همکاری خود ادامه می دهد، خاطرنشان کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر طی دو - سه سال گذشته دیدار تدارکاتی با تیم های خارجی نداشت با این حال موفقیت های قابل توجهی کسب کرد. این تیم سال گذشته در جاکارتا قهرمان شد. ضمن اینکه در مسابقات قهرمانی جهان هم به عنوان چهارم دست یافت. بنابراین دیدارهای تدارکاتی که تا پیش از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه برای تیم ملی پیش بینی شده و از جمله همین تورنمنت ترکیه، می تواند در ارتقای میزان کیفیت کاری ملی پوشان تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با اشاره به انتخابی بودن مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه برای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، تصریح کرد: به طور دقیق نمی دانم در این رقابت ها چند سهمیه توزیع می شود اما فکر می کنم با توجه به میزبانی ژاپن در پارالمپیک، در کل چهار تیم از آسیا در بازی ها حضور داشته باشند.

وی در مورد پیش بینی خود از عملکرد تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه گفت: پتانسیل بسکتبال با ویلچر ایران بالا است؛ ما می توانیم حتی جزو کاندیداهای کسب سکو در پارالمپیک باشیم به خصوص که بازیکنان مان هم به خودباوری لازم رسیده اند. در رقابت های قهرمانی آسیا هم دو هدف را دنبال می کنیم؛ اول اینکه سهمیه بگیریم و دوم اینکه قهرمان شویم.

میرعظیمی همچنین در مورد غیبت بازیکنان لژیونر در ترکیب تیم اعزامی به تورنمنت ترکیه گفت: بسکتبال با ویلچر ایران حدود ۲۰ بازیکن لژیونر دارد. این بازیکنان تا سه هفته پیش درگیر رقابت های باشگاهی خود بودند. به همین دلیل در اردوی اول و اعزام به ترکیه به آنها استراحت دادیم. در واقع برای ترکیه از ترکیب جوانتر نسبت به همیشه استفاده کردیم. محسن بیگدلی و مجتبی کمالی تنها لژیونرهای حاضر در این ترکیب هستند. این دو بازیکن هم اولین دوره حضور در ترکیب تیم ملی بزرگسالان را تجربه می کنند.

وی با بیان اینکه از ترکیبی که در بازی های آسیایی جاکارتا قهرمان شد فقط پنج بازیکن در ترکیب اعزامی به تورنمنت ترکیه حضور داشت، در مورد چگونگی پیگیری برنامه های آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بعد از این تورنمنت گفت: حدود دو هفته بازیکنان استراحت خواهند داشت سپس با حضور کامل لژیونرها و بازیکنان جوان، تمرینات را پیگیری می کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پایان در مورد آخرین نتایجه از پیگیری وضعیت سامان بلاغی که سال گذشته بعد از مسابقات قهرمانی جهان در آلمان پناهنده شد، گفت: انجمن بسکتبال با ویلچر پیگیر وضعیت این بازیکن است.