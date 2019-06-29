به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که راضیه شیرمحمدی پاراکماندار ملی پوش ایران درگذشت؛ ورزشکاری که مدال برنز بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۳ لندن را در اختیار داشت و سال گذشته هم از حضور در بازی‌های پاراآسیایی اندونزی به مدال نقره دست یافت.

شیرمحمدی حدود یک ماه پیش همراه با تیم ملی پاراتیروکمان به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در هلند اعزام شد و توانست یکی از سهمیه‌های توزیعی این رقابت‌ها برای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را از آن خود کند.

حال این سوال مطرح است که «تکلیف سهمیه مرحومه راضیه شیرمحمدی برای پارالمپیک توکیو چه خواهد شد؟»

هادی رضایی سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو به این پرسش خبرنگار مهر اینگونه پاسخ داد: خانم شیرمحمدی در هلند صاحب سهمیه شد اما این کسب سهمیه لزوماً به معنای اعزام خودِ وی نبود.

وی افزود: سهمیه‌های پارالمپیک به اسم فرد نیست بلکه به نام کشور ایران است. بنابراین سهمیه‌ای که توسط مرحومه شیرمحمدی کسب شد به خاطر درگذشت وی، ملغی یا منتفی نخواهد شد. این سهمیه کماکان در اختیار ورزش جانباران و معلولان و پاراتیروکمان ایران است.

سرپرست کاروان بازی‌های پارالمپیک در مورد چگونگی انتخاب پاراکماندارِ جایگزین راضیه شیرمحمدی برای اعزام به توکیو گفت: قاعدتاً باید رکوردگیری انجام شود. ورزشکاری که صاحب رکورد بهتر باشد و شرایطش با سیاست های کمیته ملی پارالمپیک هم همخوانی داشته باشد، در فهرست اعزام قرار می گیرد.

رضایی در پایان تاکید کرد: بارها اعلام شده که برای پارالمپیک توکیو، کسب سهمیه صرفاً به منزله اعزام نیست. کمیته ملی پارالمپیک برای اعزام ورزشکاران به پارالمپیک توکیو روی موضوع کیفیت و مدال آوری تاکید زیادی دارد. ورزشکاران به شرط داشتن ملاک های موردنظر اعزام خواهند شد.