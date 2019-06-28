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۸ تیر ۱۳۹۸، ۰:۲۶

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین:

رعایت قانون و مشارکت حداکثری در انتخابات محور کار مجریان است

رعایت قانون و مشارکت حداکثری در انتخابات محور کار مجریان است

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: با رعایت قانون و حاکم کردن اخلاق در جامعه، بستر برگزاری انتخابات سالم در فضایی آرام با مشارکت حداکثری مردم را مهیا می کنیم.

منوچهر حبیبی در حاشیه جلسه شورای اداری تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رعایت رفتارها در زمان انتخابات به عنوان مهمترین رویداد سیاسی سال جاری گفت: یکی از اتفاقات پیش رو در کنار شرایط سیاسی حاکم در کشور، برگزاری انتخاباتی است که با سرنوشت همه ما ارتباط دارد.

معاون سیاسی استانداری قزوین تصریح کرد: انتخابات شاخصه‌های متعددی دارد که از نگاه ما به عنوان مجریان انتخابات قانون مداری، رقابت سالم و جلب مشارکت حداکثری است.

وی گفت: محور اصلی در انتخابات، رعایت قانون از سوی همگان است و در این راستا قانون گرایی باید توسط مجریان، ناظران، داوطلبان، مردم و ستادهای انتخاباتی و انتظامی به طور کامل رعایت شود.

حبیبی اظهار داشت: یکی از رویدادهای مهم امسال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه ۹۸ است و با توجه به شرایط منطقه و کشور باید بدانیم هرچه میزان مشارکت مردم بالا برود در عرصه بین المللی اقتدار بیشتری برای کشور ایجاد می‌شود و دشمنان را مأیوس خواهد کرد.

وی اضافه کرد: انتخابات باعث انسجام و سربلندی و عزت نظام می‌شود و رعایت قانون توسط مجریان به تحقق رقابت سالم در عین رفاقت کمک می‌کند و دست اندرکاران برگزاری انتخابات باید این فضای مناسب را برای همه مهیا کنند.

حبیبی تصریح کرد: دشمن در این شرایط همه تلاش خود را به کار بسته تا هیچ انتخاباتی در ایران برگزار نشود و یا مشارکت به حداقل برسد اما مردم آگاه و بصیر کشور چون گذشته در صحنه انتخابات حضور پرشور ی خواهد داشت و با مشارکت حداکثری خود امید دشمنان را به یاس تبدیل خواهند کرد.

حاکمیت اخلاق در دوران انتخابات ضروری است

معاون سیاسی استانداری قزوین گفت: یکی از شاخص‌های اساسی ما در انتخابات، رعایت و حاکمیت اخلاق در این رقابت سیاسی است که از آرمان‌های انقلاب هم تحقق جامعه‌ای اخلاق مدار است و باید بتوانیم بستر رقابت سالم را در همه مناطق و حوزه‌ها مهیا کنیم.

وی اظهار داشت: انتخابات باید عرصه اخلاق اسلامی باشد و اگر افرادی بخواهند با تخریب خدمات دولت، تخریب شخصیت رقبا فضا را آلوده کنند با آن برخورد می‌کنیم تا مردم نا امید نشوند.

حبیبی یادآور شد: نباید در جمهوری اسلامی شاهد دروغ، تهمت و یا شایعه پراکنی باشیم و ببینیم برخی برای کسب قدرت با هر وسیله و هر روشی به دور از اخلاق برای نشستن روی صندلی مجلس تلاش می‌کنند.

وی افزود: به دور از اخلاق است که برخی به بهانه انتخابات بخواهند خدمات نظام را تحریف کرده و برای رسیدن به هدف خود همه چیز را زیر سوال ببرند و بذر نا امیدی در جامعه بپاشند در حالی که می‌توان با رعایت قانون و توجه به آموزه‌های دینی درست رفتار کرد و به هدف نیز رسید.

حبیبی در ادامه افزود: اختلاف سلیقه در جامعه طبیعی است و همه به آن احترام می‌گذاریم اما باید وحدت و انسجام را هم حفظ کنیم و نگذاریم با پراکندگی و تشتت در جامعه نگرانی ایجاد شود و همه به دنبال هدف مشترک یعنی انسجام و اعتلای میهن سربلند خود باشیم.

کد مطلب 4652765

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