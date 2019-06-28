اقدام ابلهانه ترامپ مستحق گفتن «مرگ بر آمریکا» است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس برگزار شد، با گرامیداشت ۸ شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع، گفت: ۲۵ شوال سالروز شهادت امام صادق علیه السلام است که در همین روز رژیم طاغوت به مدرسه فیضیه حمله کرد و شاگردان امام صادق علیه السلام که برای آن حضرت مجلس عزا برپا کرده بودند را به خاک و خون کشاندند و ثابت کردند در خط بنی امیه هستند.

وی با اشاره به ترور رهبر معظم انقلاب در ۶ تیر سال ۶۰ بیان داشت: خداوند برای ترویج اسلام و حفظ انقلاب ایشان را از این حادثه حفاظت کرد و امروز نیز یاوه گویی‌های ترامپ در خصوص رهبر انقلاب نمونه‌ای از همان شرارت‌ها است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افزود: به کوری چشم ترامپ ابله و احمق، رهبر معظم انقلاب رهبری میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: عمل ابلهانه ترامپ ثابت کرد که مستحق آن است تا ملت ایران صدای «مرگ بر ترامپ» و «مرگ بر آمریکا» سر دهند.

سیره انقلابی شهید بهشتی باید الگوی مسئولان باشد

آیت الله سعیدی با اشاره به شهادت دکتر بهشتی در ۷ تیرماه سال ۶۰ گفت: امروز حکمت و درایت و سیره انقلابی شهید بهشتی باید الگوی مسئولان باشد و ایشان دارای شخصیتی با صلابت و انقلابی بود و توانست قوه قضائیه را معماری نوینی انجام دهد و تحولاتی در این دستگاه ایجاد کند و از طرفی طراح تشکیلات سیاسی در برابر جریان‌های انحرافی بود

وی افزود: شهید بهشتی در حزب جمهوری اسلامی به دنبال کادر سازی برای انقلاب اسلامی بودند و امروز نیز دستگاه قضائی در دست آیت الله رئیسی افتاده که از شاگردان شهید بهشتی است.

نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به سالگرد حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا، گفت: امروز ایران به قدرتی دست یافته که هواپیمای ۲۰۰ میلیون دلاری را با سامانه سوم خرداد سرنگون می‌کند.

توان بازدارندگی ایران معادلات دشمنان را برهم زد

وی گفت: این اقدام دفاعی نشان از عزم و درایت و شجاعت ایران اسلامی و نشان دهنده پیروزی ولی فقیه بر نظام شیطانی آمریکا است و این امر نشان از آمادگی نیروهای نظامی کشور است که از فرمانده سپاه و هوافضا و مسئولان سامانه سوم خرداد تقدیر می‌کنیم.

آیت الله سعیدی افزود: توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران معادلات دشمنان را برهم زده و سقوط پهپاد آمریکایی توسط ایران نشان داد که تحریم‌ها در ایران شکست خورده و ملت مسیر خود را ادامه می‌دهند و از تحریم آمریکایی عبور می‌کنیم و آمریکا نیز هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

تأکید بر سالم سازی معنوی شهر قم‌

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره در پیش بودن دهه کرامت گفت: اول تا دهم ذی القعده به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است که دهه علم و ایمان و تقوا است و مردم قم باید برنامه‌هایی مناسب با بانوی کرامت داشته باشند و همگان در راستای صیانت معنوی در شهر قم تلاش کنند.

خطیب جمعه قم ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم حوزه علمیه خواهران و جامعه الزهرا در سالم سازی معنوی شهر قم برنامه‌هایی پیش بینی کند و در این راستا قرارگاه ۱۹ دی برای پالایش فرهنگی آماده است و گروه‌های جهادی نیز می‌بایست در راستای باورهای دینی با همکاری حوزه و مساجد اقداماتی انجام دهند و صرفاً نگاه امنیتی داشتن و بدون میدان داری فرهنگی نمی‌توان کاری از پیش برد.