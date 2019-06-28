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۸ تیر ۱۳۹۸، ۰:۳۳

وزیر نیرو به قزوین سفر می کند

وزیر نیرو به قزوین سفر می کند

قزوین- رضا اردکانیان وزیر نیرو فردا یکشنبه برای افتتاح تصفیه خانه شهر محمود آباد نمونه به استان قزوین سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو فردا یکشنبه ۹ تیرماه برای افتتاح اولین تصفیه خانه احداث شده با مشارکت بخش خصوصی به روش بی او تی در شهر محمود اّباد نمونه به قزوین سفر می کند.

همچنین بهره برداری از ۴۲ کیلومتر شبکه اصلاح و بازسازی و توسعه شبکه آب. بهره برداری از ۴۸ کیلومتر طرح توسعه شبکه فاضلاب. آب رسانی به سه روستای بهشتیان. فیض آباد و هرایین با حضور وزیر نیرو آغاز می شود.

وزیر نیرو همچنین مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان قزوین را معرفی خواهد کرد.

قرار است یدالله ملکی معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شود.

حمید پویا مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای قزوین به افتخار بازنشستگی نائل شده است.
 

کد مطلب 4653139

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