وقوع ۳ تصادف با ۱۵ مصدوم در گلستان

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰ و ۲۸ دقیقه جمعه یک خودروی سواری پراید با پژو پارس در جاده آق قلا برخورد کرد.

وی افزود: بلافاصله چند دستگاه آمبولانس ۱۱۵ و هلال احمر به محل اعزام شدند و پنج مصدوم حادثه را به مرکز ترومای شهید نبوی بیمارستان پنجم آذر گرگان منتقل کردند.

طبق گفته کمال غریبی حال مصدومان رضایت بخش است.

وی همچنین از تصادف دو موتورسیکلت در ساعت ۲۲ و ۶ دقیقه در روستای بصیرآباد گمیشان (بین سیمین شهر و خواجه نفس) خبرداد.

کمال غریبی گفت: این حادثه چهار مصدوم بدحال با شکستگی های متعدد داشت که پس از اقدامات اولیه پزشکی با آمبولانس های هلال احمر و اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن منتقل شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: همچنین یک تصادف دیگر در سه راهی قوچ مراد گنبدکاووس بین دو دستگاه خودروی سواری پراید به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: این حادثه هم ۶ مصدوم برجای گذاشت که توسط همکاران اورژانس به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شدند.