به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینعلی سعدی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر به میزبانی مسجد غربای شاهرود، ضمن بیان اینکه تحریم مایحتاج موردنیاز مردم خلاف قواعد بینالمللی است، ابراز داشت: در شرایطی امروز از حقوق بشر سخن به میان میراند که خود حساب هلالاحمر که نهادی بینالمللی و خارج از مرزها است را مسدود کرده و مایحتاج مردم را تحریم میکند.
وی افزود: آمریکا در حالی از حقوق بشر صحبت میکند که خود در خاورمیانه تروریست را حمایت و سپاه پاسداران که منشأ خدمات بسیاری برای داخل و خارج از مرزها است را در لیست تروریست قرار میدهد و لذا این حقوق بشر دروغین را نمیتوان باور کرد.
رئیس دانشگاه امام صادق (ع) بابیان اینکه راهحل همه مشکلات امروز کشور در درون نظام است، ابراز داشت: نباید به آمریکایی دل بست که هیچگاه خیرخواه ملت ایران نبوده و همواره با دسیسههای متعدد رسیدن به اهداف شوم خود را دنبال میکند لذا در این شرایط تکیه به استکبار خطایی بیش نیست.
سعدی بابیان اینکه آینده کشور به دست جوانانی ساخته میشود که در گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشارهکرده است، ابراز داشت: طبق فرمایشهای مرحوم شهید بهشتی برای جلوگیری از انحراف باید برای دولت کادر سازی کرد، دشمن و راهبردهای آن را شناخت و در راستای این دو گام برنامهریزی مناسب کرد.
وی بابیان اینکه باید ماهیت دشمن را شناخت، افزود: دشمن میخواهد که ما تسلیم نظام سلطه شویم که بیانیه گام دوم انقلاب راهبردها و خط و مش را بهصورت کامل به ما نشان میدهد، دشمن دنبال پشیمان سازی مردم از خط گذشته و ناامید کردن جوانان به آینده است که با هوشیاری نسل جدید به این خواسته خود نخواهد رسید.
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