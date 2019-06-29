نقش بی بدیل امام صادق(ع) در تفکیک اسلام ناب از عرفان های دروغین

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام جعفر صادق (ع) یک نهضت علمی عظیم و ارزشمند را در جهان اسلام پایه ریزی کرد و به گفته مورخان، امام ششم شیعیان بیش از چهار هزار شاگرد در علوم مختلف را در زمان خویش تربیت کرد که بی نظیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: امام صادق (ع) با تأسیس مکتب خانه و تربیت معنوی انسان‌ها حرکتی بسیار بزرگ را برای آشنا ساختن مردم با عبودیت و معنویت آغاز کرد و اندیشه‌های ناب آن حضرت تا پایان جهان برای مردم الگو است.

وی با بیان اینکه اندیشه‌های ناب امام صادق (ع) مشعل همیشه روشنی برای حرکت جوامع اسلامی است، خاطرنشان ساخت: ترویج فضائل اخلاقی همواره جایگاه ویژه ای در تعالیم امام ششم شیعیان داشته و امروز باید تلاش کنیم این اندیشه‌ها در نظام اسلامی تبیین شده و گسترش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: یکی از مباحثی که در تعالیم الهی مؤسس فقه جعفری بسیار به چشم می‌خورد، تاکید بر ارزش‌های اخلاقی و اعتلای کردار و رفتار یک مسلمان بوده و همچنین گسترش فرهنگ مهدویت و انتظار با تلاش‌های مجدانه امام صادق (ع) در دوران امامت ایشان شکل گرفت.

قربانپور ادامه داد: الگوپذیری از سبک و سیره زندگی امام صادق (ع) در رستگاری و سعادتمندی دنیوی و اخروی ما نقشی بسیار مهم و اساسی دارد و باید تلاش کنیم تا رهروی صدیق برای آن حضرت باشیم.

وی گفت: دوران عمر نورانی و پربرکت امام صادق (ع) با ظلم و توطئه خلفا و ایجاد فرقه‌های انحرافی به منظور کمرنگ کردن ارزش‌های اسلامی همراه بود اما امام ششم شیعیان با درایت و تیزهوشی مسیر صحیح و راه حق را برای جامعه تبیین کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی توضیح داد: مناظرات و شفاف سازی های علمی دینی امام صادق (ع) طی دوران عمر پربرکت این امام همام، در کاهش جریان‌های التقاطی ساخته دست بنی امیه و بنی عباس نقش بسیار تأثیرگذاری داشت و همین روشنگری‌های عالمانه نسبت به ظالمان زمان، فرصت مناسبی را برای گسترش اسلام ناب فراهم کرد.

قربانپور اضافه کرد: امام صادق (ع) انقلاب فرهنگی ایجاد شده از سوی پدر گرامی خود، امام باقر (ع) را توسعه داد و از کرسی‌های علمی برای ترویج معارف اهل بیت (ع) بهره برداری کرد که این اقدام ارزشمند در ترویج اسلام ناب بسیار مؤثر واقع شد.

گفتنی است امام جعفر صادق (ع) در طول ۶۵ سال عمر پربرکت خود که طی ۳۴ سال آن امامت بر مسلمانان را برعهده داشتند، توانستند مرز تشیع را از عرفان‌های دروغین جدا ساخته و مکتبی ارزشمند و برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) را بنا کنند.