روند پروژه های وزارت نیرو در ایلام نامناسب است

شادمهر کاظم زاده در دگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داتش: طبق بررسی های انجام شده روند فعالیت پروژه های وزارت نیرو شامل سد میمه دهلران و سامانه گرمسیری انتقال آب بویژه از مهران به دهلران و سد سیکان دره شهر نامناسب است و باید در این خصوص تسریع شود.

وی بر لزوم تسریع در احداث و اجرا سد ورگر آبدانان تاکید کرد و گفت: این پروژه ها نقش مهمی در توسعه کشاورزی و اشتغال استان دارند.

کاظم زاده عنوان کرد: در شهرستان های حوزه جنوبی استان مشکلات زیادی درخصوص آنتی دهی موبایل و کمبود زیرساخت فیبر نوری وجود دارد.

نماینده مردم دهلران آبدانان دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب آنتن دهی تصریح کرد: مردم حوزه جنوبی از این وضعیت ناراحتند و از وزیر ارتباطات می خواهیم هر چه سریعتر در این رابطه چاره اندیشی کند.

وی بیان داشت: مطالعات پروژه بزرگراه پل زال به چیلات دهلران به مناقصه رفته و پیمانکار آن مشخص شده است، پس از پایان مطالعات فاز اجرایی این پروژه با تعیین سرمایه گذار آغاز خواهد شد.

وی افزود :۱۸ کیلومتر از جاده دهلران به اندیمشک به پیمانکار واگذار و مجوز در ردیف بودجه ملی برای احداث جاده ارتباطی میمه به بدره صادر شده است.