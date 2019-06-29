اجتماع بزرگ صادقیون در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان باسالروز شهادت رئیس مکتب جعفری، اجتماع بزرگ صادقیون صبح شنبه با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در مشهد برگزار شد.

در این مراسم باشکوه که مزین به حضور پیکر مطهر پاک شهدای گمنام بود، عزاداران مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی را پیمودند و برای عرض تسلیت به محضر امام هشتم (ع) مشرف شدند.

در این اجتماع باشکوه مداحان اهل بیت (ع) در طول مسیر به مدیحه سرایی پرداخته و عزاداران در ماتم شهادت ششمین پیشوای شیعیان اشک ماتم ریختند.

سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدی در مراسم پایانی اجتماع بزرگ صادقیون در حرم رضوی پایان بخش مراسم امروز خواهد بود.