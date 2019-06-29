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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

در حاشیه نشست جی ۲۰ در ژاپن؛

ترامپ و جین‌پینگ دیدار کردند

ترامپ و جین‌پینگ دیدار کردند

رؤسای جمهوری آمریکا و چین در حاشیه نشست جی ۲۰ در ژاپن دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌بی‌سی، «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز شنبه در حاشیه نشست جی ۲۰ در شهر اوزاکای ژاپن دیدار کردند.

بر اساس اعلام این شبکه، سران ۲ کشور توافق کردند علیرغم اختلافات تجاری به گفتگوها میان دو طرف ادامه دهند.

رئیس‌جمهوری آمریکا پس از این دیدار ۸۰ دقیقه ای اعلام کرد که نشست دو جانبه مذکور به خوبی پیش رفت و مذاکرات با چین ادامه می‌یابد.

ترامپ ادامه داد: نشست بسیار خوبی بود، بهتر از انتظار بود. ما درست به مسیر بازگشتیم.

به گزارش رویترز، رئیس‌جمهوری چین نیز خطاب به ترامپ گفت: گفتگو بهتر از رویارویی است.

این در حالیست که مقامات ارشد آمریکائی پیشتر هشدار داده بودند در صورتیکه در این دیدار توافقی میان دو رئیس جمهوری صورت نگیرد، واشنگتن تعرفه‌های بیشتری را بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.

کد مطلب 4653199

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