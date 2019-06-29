رایزنی ترامپ و اردوغان درباره سامانه «اس-۴۰۰»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در حاشیه اجلاس سران اقتصادی جهان موسوم به گروه ۲۰ در شهر اوزاکای ژاپن دیدار کردند.

رئیس‌جمهوری آمریکا در این دیدار گفت که وضعیت پیچیده ای در خصوص نحوه واکنش به موضوع خرید سامانه موشکی اس- ۴۰۰ توسط ترکیه از روسیه ایجاد شده است.



ترامپ با مقصر دانستن باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین کشورش در موضوع خرید اس- ۴۰۰ توسط ترکیه گفت: به راه حل های متفاوتی در این باره می اندیشیم. شکّی در این نیست که این مسأله یک مشکل است. باید در قبال ترکیه منصفانه عمل کنیم.



دونالد ترامپ افزود: دولت اردوغان از اوباما در خواست خرید سامانه پاتریوت را مطرح کرده بود، دولت اوباما با ترکیه منصفانه عمل نکرد.



وی در ادامه اضافه کرد که با اردوغان درباره تحریم های احتمالی واشنگتن علیه آنکارا نیز با اردوغان گفتگو کرده است.