حجم ترافیک در آزاد راه های زنجان بالا است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادهها ی استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم ترافیک در آزادراههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بالا است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه طی ۲ روز گذشته با توجه به حجم بالای ترافیک در جادههای استان تصادفی در جادههای استان رخ نداده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: پلیس با ۷۵ اکیپ بهصورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم از جادههای استان زنجان را دارد و با متخلفین به جد برخورد میکند.
مظفری به رانندگان توصیه کرد بهمحض خستگی و خوابآلودگی چند ساعتی استراحت کرده و بعد اقدام به سفر کنند.
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