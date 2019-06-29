حجم ترافیک در آزاد راه های زنجان بالا است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌ها ی استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم ترافیک در آزادراه‌های زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بالا است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی ۲ روز گذشته با توجه به حجم بالای ترافیک در جاده‌های استان تصادفی در جاده‌های استان رخ نداده است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: پلیس با ۷۵ اکیپ به‌صورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم از جاده‌های استان زنجان را دارد و با متخلفین به جد برخورد می‌کند.

مظفری به رانندگان توصیه کرد به‌محض خستگی و خواب‌آلودگی چند ساعتی استراحت کرده و بعد اقدام به سفر کنند.