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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۶

نماینده مردم تهران در مجلس:

دیپلماسی خارجی و صنایع دفاعی دو بال اقتدار نظام است

دیپلماسی خارجی و صنایع دفاعی دو بال اقتدار نظام است

نطنز- نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یک بال حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت، صنایع دفاعی، نظامی و موشکی و بال دیگر دیپلماسی خارجی است و این دو در کنار هم اقتدار نظام را رقم می زند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان شامگاه جمعه در مراسم ترحیم مرحوم مرتضی صفاری نطنزی که در حسینیه مرکزی نطنز برگزار شد، اظهار داشت: کسانی که در عرصه دیپلماسی می‌جنگند و در راستای منویات نظام و خط رهبری حرکت می‌کنند، رزمنده و مجاهد هستند.

صفاری نطنزی یک رزمنده متخصص در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی بود

وی تصریح کرد: مرحوم صفاری نطنزی اگرچه رزمنده جبهه‌های جنگ نبود اما حقیقتاً یک رزمنده متخصص در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی بود و در سنگر دیپلماسی بسیار قوی عمل می‌کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: یک بال اقتدار ما صنایع دفاعی، نظامی و موشکی ماست، بال دیگرش دیپلماسی است، دیپلماسی در خدمت دفاع و دفاع در خدمت دیپلماسی است چراکه این دو بال اقتدار باید با هم حرکت کنند.

وی در وصف نماینده مردم نطنز در مجلس تاکید کرد: ایشان یک متخصص سیاست خارجی و کارشناس نخبه در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بود، صفاری کم صحبت بود و سخن نمی‌گفت و یا اگر قرار بود سخنی بگوید، بسیار سنجیده و پخته صحبت می‌کرد.

مجمع نمایندگان استان مشکلات شهرستان نطنز را پیگیری کند

کواکبیان گفت: مجمع نمایندگان استان اصفهان اجازه ندهند کارهای شهرستان نطنز پس از فوت نماینده این شهرستان، بر زمین بماند و مسئولین شهرستان و استان پیگیر مسائل و مشکلات نطنز باشند.

کد مطلب 4653209

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