  1. استانها
  2. اصفهان
۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۸

رئیس پژوهشکده علوم و معارف دارالحدیث قم:

هجمه فرهنگ بیگانه به کشور موجب تزلزل اعتقادی برخی جوانان شده است

هجمه فرهنگ بیگانه به کشور موجب تزلزل اعتقادی برخی جوانان شده است

اردستان-رئیس پژوهشکده علوم و معارف دارالحدیث قم گفت: امروزه هجمه فرهنگ بیگانه موجب تزلزل جوانان در برخی موارد اعتقادی شده است و خانواده‌ها باید بیش از پیش به تربیت فرزندان خود توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی شامگاه جمعه در مراسم عزاداری شهادت رئیس مکتب تشیع در مسجد امام صادق (ع) اردستان اظهار داشت: اقدامات سیاسی در دوران امام صادق (ع) ممنوع بود و همه فعالیت‌ها در خفقان انجام می‌شد.

وی افزود: حضور بنی عباس فرصتی ۱۵ ساله را در اختیار امام صادق (ع) قرار داد که همین فرصت موجب معرفی مذهب شیعه توسط این ایشان شد.

رئیس پژوهشکده علوم و معارف دارالحدیث قم گفت: فضای علمی خوبی توسط امام صادق (ع) یجاد شده بود به نوعی که افراد اهل تسنن هم برای کسب معرفت و جواب سوالات خود با توجه به مقام امام به ایشان مراجعه می‌کردند.

نیمی از روایات شیعه مربوط به امام صادق (ع) است

حجت الاسلام طباطبایی افزود: ما بیش از ۱۰۰ هزار روایات ثبت شده داریم که نیمی از آن مربوط به حضرت امام صادق (ع) است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان داشت: امروز هجوم فرهنگ بیگانه موجب تزلزل جوانان شده است و خانواده‌ها باید بیش از پیش نسبت به تربیت فرزندان خود توجه کنند.

حجت الاسلام طباطبایی ابراز داشت: باید فضای مجازی را فرصتی برای پیشبرد اهداف دینی دانسته و پاسخ‌های به پرسش های دینی و شبهات از طریق فضای مجازی را به شکل جدی دنبال کنیم تا در کار خود موفق باشیم.

کد مطلب 4653218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها