جدیدترین گزارش سازمان ملل درباره کودکان یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ کودک یمنی از زمان آغاز تجاوز عربستان به یمن کشته شده اند.

این گزارش که از سوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل منتشر شده است نشان می دهد که ۱۱ هزار و ۱۷۹ مورد نقض جدی حقوق کودکان در یمن صورت گرفته که از اول آوریل سال ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ رخ داده است.

در گزارش سازمان ملل آمده است احتمالاً شرایط از این ارقام وحشتناک تر است چرا که نظارت بر یمن به گونه‌ای روزافزون دشوار شده است.

«ویرجینیا گامبا»، نماینده دبیرکل سازمان ملل در حوزه مسائل کودکان و درگیری‌های مسلحانه در این خصوص اظهار داشت: «گرچه اقدامات مؤثری از سوی طرف‌های درگیر در دستور کار قرار گرفته است، آلام و رنج کودکان یمنی در بازه زمانی گزارش‌شده افزایش یافته و به موضوعی وحشتناک بدل شده است. کودکان یمنی هیچ ارتباطی با آغاز این بحران ندارند. آن‌ها باید حالا از فرصتی برای خروج از این بحران برخوردار شوند و برای حصول بهبودی، کمک دریافت کنند.»