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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶

پایان نشست «جی ۲۰»/ بن‌سلمان رئیس اجلاس آتی شد

پایان نشست «جی ۲۰»/ بن‌سلمان رئیس اجلاس آتی شد

نخست وزیر ژاپن با اعلام پایان رسمی نشست جی ۲۰، ولیعهد سعودی را به عنوان رئیس دُور آتی در سال ۲۰۲۰ معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن و میزبان اجلاس سران اقتصادی جهان موسوم به گروه ۲۰ سخنرانی پایانی نشست مذکور در شهر اوزاکای ژاپن را ایراد کرد.

نخست وزیر ژاپن در سخنان خود با اعلام رسمی پایان نشست مذکور گفت: از سران کشور های عضو به منظور تلاش برای یافتن زمینه های مشترک همکاری و دوستی تشکر می کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، «محمد بن سلمان» ولیعهد و وزیر دفاع سعودی را به عنوان رئیس دور آتی این نشست در سال ۲۰۲۰ میلادی معرفی کرد.

«محمد بن سلمان» نیز در سخنانی در این خصوص گفت: در سایه چالش های پیچیده ای که جهان امروز ما با آن مواجه است، باید همکاری ها و هماهنگی های بین المللی را تقویت کنیم.

کد مطلب 4653226

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    نظرات

    • مهرداد IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
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      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره کشور ما با این همه ذخایر بزرگ نفتی و گازی و معدن جزو کشوهای صنعتی نیس.تا کی میخوایم انقدر عقب بیوفتیم

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